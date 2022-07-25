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"Не привыкайте к войне": россияне в Варшаве присоединились к акции против агрессии РФ в Украине

На антивоеную акцию в центре Варшавы вышли два десятка россиян.

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