Жители Храморта постепенно возвращаются в село

70-летняя Эмма Багдасарян вместе с сыном, невесткой и внуками вернулась в Храморт в прошлом месяце, до этого они жили неподалеку, в доме дочери в селе Иванян (Ходжалы).

В Храморте находятся российские миротворцы, поэтому жители более-менее спокойны, выстрелов, как раньше, не слышно, как и призывов азербайджанцев покинуть село, но дети боятся выходить во двор. Практически со всех участков села видны передвижения и позиции азербайджанцев.

«Два месяца, как мы переехали домой из Ходжалы. Ничего, они не беспокоят, но мы боимся. Ничего не делают ни сверху, ни снизу, но дети боятся», - сказала Эмма Багдасарян.

Несмотря на опасения, как и другие вернувшиеся в село жители, женщина продолжает незавершенные сельскохозяйственные работы, семья уже использует выращенные у себя в огороде овощи. «Посадили помидоры, огурцы, все, сейчас мы их используем. Скосили поле, привезли домой, все нормально, живем, это наша страна, наше село», - сказала Эмма Багдасарян.

Женщины, старики и дети были вынуждены уехать из Храморта четыре месяца назад и поселиться в соседних общинах, в домах родственников и знакомых, некоторые снимали жилье, и часть из них еще не вернулась в село, сказала жительница села Наира Абраамян.

Дом дочери Наиры Абраамян теперь служит наблюдательным пунктом для российских миротворцев. В том числе и по этой причине семья дочери до сих пор находится в Степанакерте. «Они пока живут на съемных квартирах в городах или селах, в домах своих родственников. До сих пор нет приказа сверху вернуться», - рассказала женщина.

Наира Абраамян одной из первых вернулась в село. По ее словам, около 80 процентов из 300 жителей уже находятся в Храморте. До этого в деревне оставались всего несколько жителей, в основном мужчины. Абраамян слышала, что с сентября будет открыта и сельская школа. Она была закрыта после вторжения азербайджанцев в соседний Парух.

«Несколько недель назад к нам в село приехал наш министр и побеседовал с жителями села, он заверил, что ничего не случится, все будет хорошо», - сказала Наира Абраамян.

Приоритеты у храмортцев, живущих как в селе, так и за его пределами, уже давно поменялись, сельчане не теряют надежды, что однажды в селе восстановится прежняя нормальная жизнь.