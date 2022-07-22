Эдуард Агаджанян не считает заявление Анкары предусловием

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян не считает заявление Анкары предварительным условием.

«Думаю, что упомянутое Вами заявление, тем не менее, не было предварительным условием. Турция, по сути, всегда выступала с такой позиции, которая, естественно, никогда не была для нас приемлемой», - сказал Агаджанян, комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава турецкого дипломатического ведомства вчера заявил, что, помимо заявлений, Анкара ожидает от Еревана четких шагов, выдвинув два четких предусловия. Оба связаны с армяно-азербайджанскими отношениями. Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения должна предпринять шаги для открытия, так называемого «Зангезурского коридора» и в вопросе мирного договора с Азербайджаном.

Позиция Армении не изменилась, подчеркнул председатель комиссии НС по внешним отношениям, добавив: «Армянская сторона всегда констатировала, что есть подобная проблема, что, к сожалению, заявления и действия Турции далеко не всегда совпадают. И в числе наших задач – сделать все возможное для того, чтобы свести к минимуму эти несовпадения. Да, я констатирую, что позиция армянской стороны не изменилась, и любые предусловия в этом процессе неприемлемы».