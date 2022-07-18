Вслед за директором ЦРУ Ереван посетил глава Службы внешней разведки РФ

Через несколько дней после ереванского визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Армению прибыл глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Его сегодня принял премьер-министр Никол Пашинян, согласно официальному сообщению, были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, затронуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.

Пока неизвестно, принял ли Нарышкина в Ереване только премьер-министр Пашинян.

Официальный сайт Службы внешней разведки России пока ничего не сообщает о визите Нарышкина. Российская пресса ограничилась армянской официальной информацией, однако и Ереван, и Москва обращают внимание на то, что армянский визит Сергея Нарышкина, редко выезжающего за границу, состоялся практически сразу после визита директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.

Бёрнса в пятницу приняли премьер-министр Никол Пашинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Опять-таки согласно армянским официальным сообщениям, с высокопоставленным американским чиновником, отвечающим за сферу безопасности, были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности, армяно-турецких, армяно-азербайджанских отношений и двусторонней повестки дня.

Американская сторона пока хранит молчание о визите Уильяма Бёрнса в Ереван.

В ответ на запрос Радио Азатутюн в ЦРУ ответили, что не комментируют повестку своего директора.

В армянской прессе и экспертном сообществе высказывались различные предположения о визите Бёрнса в Ереван, в частности, что он прибыл в Армению для участия в закрытой встрече с российской стороной, или что визит был региональным, но по инициативе армянской стороны информация о визите в Армению стала достоянием общественности.

В любом случае остается без ответа главный вопрос: почему на фоне беспрецедентного за предыдущие десятилетия конфликта между Западом и Россией главы спецслужб двух сверхдержав один за другим поспешили в Ереван, и было ли обсуждение вопросов региональной безопасности с руководством Армении реальной целью их визита?