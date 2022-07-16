Ереван подтверждает важность политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах, говорится в сообщении.

«Министр Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.

Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения», - отметили в МИД Армении.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что «все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя странами».

«В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, относительно вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов отметил важность выяснения судьбы около 4000 пропавших без вести азербайджанцев.

Министры подчеркнули важность продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией», - в частности, отметили в МИД Азербайджана, передают азербайджанские СМИ.