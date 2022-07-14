Правящая фракция не будет обращаться в КС с ходатайством о лишении оппозиционных депутатов мандатов

Правящая фракция «Гражданский договор» не будет обращаться в Конституционный суд с ходатайством о лишении оппозиционных депутатов мандатов. Об этом заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян сегодня вечером после заседания Совета Национального собрания, в ходе которого обсуждался этот вопрос.

«С проведением заседания Совета обсуждение считается открытым, но поскольку депутаты, к которым относится обсуждение, не явились, согласно регламенту, обсуждение переносится на одну неделю. Но это чисто техническая часть, которая, по большому счету, не столь важна. Что же касается решения фракции «Гражданский договор», то решение следующее: мы не будем обращаться в КС с ходатайством о лишении указанных депутатов мандата», - сказал он.

На внеочередном заседании Совета НС обсуждался вопрос обращения в Конституционный суд с целью лишения мандатов 33 оппозиционных депутатов – всех членов фракции «Айастан» и большинства членов фракции «Честь имею». Обоснование – отсутствие по неуважительной причине как минимум на половине голосований за полгода.

На вопрос Радио Азатутюн, что представители правящей фракции, в частности спикер НС, до этого были полны решимости довести дело до Конституционного суда, почему же теперь был сделан «шаг назад», и есть ли давление со стороны международного сообщества, или в результате внутренних дискуссий возобладало опасение, что это может быть расценено как преследование инакомыслящих, Рубен Рубинян ответил: «Мы заявили следующее: есть такой вопрос, и этот вопрос автоматически перейдет в компетенцию Совета Национального собрания. Мы также сказали, что наша фракция обсуждает этот вопрос. Обсуждение завершено, я представил вам результат обсуждения, он состоит в том, что мы не будем обращаться в Конституционный суд по этому вопросу.

Также продолжу изложение причин. Первую причину я представил, это уважение к голосованию народа. Вторая причина заключается в том, что мы считаем, что нашей стране сейчас нужна политическая стабильность и солидарность, и этим также обусловливаем это решение. И, наконец, мы считаем, что если оппозиции кажется, что мы должны обратиться к КС и бросить им «спасательный круг» для бегства из Национального собрания, то они ошибаются».

На вопрос, как будет решаться этот вопрос осенью, когда оппозиция снова не придет в парламент, депутат фракции «Гражданский договор» ответил: «Если [оппозиционные фракции] не придут в парламент [на следующей сессии], это будет означать, что и на той сессии встанет вопрос о том, обращаться или нет в КС на основании их отсутствия. И мы обсудим это».

Оппозиция, на протяжении 2,5 месяцев проводящая уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, считает начатый властью процесс лишения оппозиционных депутатов мандатов попыткой политического преследования.

В ответ на вопрос, почему власть отказалась от этой идеи, депутат от оппозиции Гегам Манукян предположил: «Я предполагаю, что какой-то умный человек, точно не депутат, им сказал: «ребята, вы переходите границы, позорите страну, опрокидываете последние камни рухнувшего бастиона демократии». Поэтому они сделали подобное заявление. Этим своим отказом они выявили свою истинную цель, а все остальные разговоры о парламентаризме, участии в сессиях, народном мандате и прочем - все это прикрывало единовластие и политическую нетерпимость в «Гражданском договоре»».