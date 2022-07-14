Пашинян: «Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией»

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится, что Пашинян сердечно поздравил Макрона от имени армянского народа и от себя лично, пожелав «мира, развития и процветания дружественной и братской Франции и французскому народу».

«Этот день национального единства, 14 июля, лучше всего символизирует трудный и полный испытаний путь Франции и французов к победе справедливости и общечеловеческих ценностей во имя достойного и светлого будущего.

Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на имеющих тысячелетнюю историю богатых армяно-французских контактах, а также на прочном фундаменте цивилизации и ценностей. Мы рады констатировать, что параллельно армяно-французскому политическому диалогу на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией. В этом контексте особо важны последовательная реализация положений подписанной в декабре прошлого года Дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 гг., а также обеспечение продолжительности успеха, достигнутого в ходе организованного по Вашей инициативе в марте текущего года форума “Амбиции: Армения-Франция”.

Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы.

В этой связи подтверждаю решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса», - в частности, говорится в послании армянского премьера.

Пашинян также поздравил президента Франции с «успешным завершением французского председательства в Европейском союзе, которое Вы выполнили с честью».

«Уверен, что и в впредь Франция будет играть важную роль в преодолении всех вызовов, возникших в этот сложный и полный геополитических потрясений период, во имя международной солидарности и всеобщего благополучия. Еще раз поздравляя Францию с этим заветным праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом», - отметил премьер-министр Армении.