Пока совершившие беззаконие полицейские остаются безнаказанными, их имидж и в МВД не изменится

«По моему впечатлению, власть пытается создать разные должности и структуры для разных людей и применять их в соответствии с целесообразностью», - добавил депутат от оппозиции.

Власть, имеющая волю к тому, чтобы реформировать полицию, не оставит безнаказанными полицейских, избивших протестующих, подчеркнул Абраамян. Есть видеозаписи того, как полицейские применяют насилие по отношению к протестующим, требующим отставки премьер-министра Никола Пашиняна, но до сих пор никто не наказан.

Если полиция станет частью МВД, что изменится, задался вопросом депутат. «Если полицейские применяют несоразмерную силу, если полицейские оскорбляют граждан, но их не только не наказывают за это, не осуществляются по отношению к ним необходимые меры, более того, они еще и получают служебное повышение, то при этих условиях от того, как вы назовете орган - полицией, министерством внутренних дел или еще как-то, имидж полицейского не изменится», - сказал оппозиционер.

Вчера правящая фракция организовала в парламенте слушания на тему создания Министерства внутренних дел. Оппозиционные фракции в них не участвовали. И члены правительства, и провластные депутаты обосновывали создание МВД тем, что благодаря этому изменению доверие граждан к полиции возрастет.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян сказал: «Осуществление демократического контроля над властными структурами является одним из важных принципов стран, ориентирующихся на парламентскую модель правления. Путем создавая МВД мы не только сделаем структуру более управляемой, но и будем способствовать ее прозрачному функционированию и повышению подотчетности».



В новом министерстве будут объединены три структуры: Полиция, Спасательная и Миграционная службы. Сейчас полиция является органом при правительстве, ее руководитель – беспартийный. В составе же министерства полиция станет частью правительства, а ее руководитель сможет быть членом партии. По предварительному варианту проекта, начальники Полиции и Спасательной службы будут иметь статус заместителей министра.

«С одной стороны говорят: мы не хотим политизировать, хотим создать аполитичную структуру, но министром внутренних дел будет человек, занимающий политическую должность. Заместители министра внутренних дел, согласно соответствующему закону, являются политическими должностями», - отметил Тигран Абраамян.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян подчеркнул важность МВД с точки зрения демократии. «Мы уверены, что общественный контроль за МВД также имеет значение, а также это даст нам возможность повысить эффективность сферы», - сказал он.

Депутат от оппозиции возразил, что в дни недавних митингов оппозиционеры встречались с начальником полиции и требовали наказать полицейских, подвергших насилию протестующих.

Начальник полиции пообещал дать делу ход, но ничего не произошло, отметил Тигран Абраамян. Разве отсутствие статуса министерства помешало начальнику полиции наказать нарушителей, спросил он. «Они говорят: увеличится подотчетность и т.д. и т.п. Если тому же должностному лицу, будь то в статусе министра или начальника службы, на очной встрече предъявляют беззакония возглавляемой им структуры, и за этим ничего не следует, в таком случае от того, будет ли он в статусе министра или будет иметь другой статус, ничего не изменится», - сказал Абраамян.



Министерство внутренних дел существовало также в 1990-е годы, а в 2002 году, при Роберте Кочаряне, оно стало Полицией. Законодательный проект по созданию нового министерства уже готов, осенью он будет обсуждаться в Национальном собрании.