Готов проект правящей фракции по лишению мандатов оппозиционных депутатов, требующих отставки премьер-министра

Подготовленный правящей фракцией проект обращения в Конституционный суд по вопросу лишения мандатов оппозиционных депутатов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, уже готов. В проекте предлагается лишить депутатов мандатов на основании неуважительного отсутствия как минимум на половине голосований в течение полугода.

«Те оппозиционеры, которые спешат и заявляют, что есть политическое решение о наказании, извините, а где же закон, если они отсутствовали на заседаниях?» - заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Грачья Акопян.

Проект решения Совета Национального собрания сегодня был опубликован на сайте парламента, а через несколько минут удален.

Проект был удален с сайта из-за технической ошибки, сообщил Радио Азатутюн провластный депутат Грачья Акопян. «Он был удален, чтобы была исправлена ошибка, думаю, он снова будет опубликован», - сказал Акопян.

Проект решения по вопросу лишения депутатов мандата сначала должен быть обсужден на заседании Совета Национального собрания, только после его принятия он будет направлен в Конституционный суд. Окончательное решение принимает Конституционный суд.

Удаленный с сайта проект датирован 14 июля. Пресс-секретарь председателя НС Цовинар Хачатрян сообщила, что дата заседания неизвестна. А проект решения был удален с сайта из-за технической ошибки. Она не уточнила, что это за ошибка.

Депутаты оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею» не участвуют в заседаниях парламента, проводя уличные акции протеста и неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они еще не сделали заявления по поводу проекта решения о лишении их мандатов. Депутат Гегам Манукян сказал, что они выступят с заявлением, когда состоится заседание.



«Подобно тому, как небрежно они руководят страной и ведут к разрушению, так же небрежно управляют Национальным собранием. Других комментариев по поводу того, что еще не произошло, у меня нет», - сказал он.

Проект появился на сайте НС и исчез через несколько часов после пресс-конференции лидера оппозиционного движения «Сопротивление», члена фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна. До этого Сагателян на встрече с журналистами заявил, что оппозиционеры не намерены возвращаться в парламент. «Будьте уверены, что желание наших избирателей сегодня состоит не в том, чтобы мы пошли в парламент и занимались второстепенными вопросами», - сказал он.

«То есть, их избиратели дали им мандат на то, чтобы поносить на улицах Соса Джанибекяна, их избиратели дали им мандат на то, чтобы бить Армена Мартиросяна бутылками. Должны ли мы так понимать сказанное Ишханом Сагателяном, что их избиратели дали им мандат причинять как можно больше беспокойства гражданам Армении?» - возразил Грачья Акопян.

Ишхан Сагателян, которого правящая фракция на днях лишила должности вице-спикера НС, продолжает настаивать на том, что повестка дня фракций «Айастан» и «Честь имею» находится вне стен парламента.

«Повестка дня сегодня на улицах, вопросы будут решаться таким путем, и мы обязаны придать импульс движению и добиться заявленной нами цели, другого варианта нет, другого пути больше нет», - подчеркнул он.

Член партии АРФ «Дашнакцутюн» Сагателян сказал, что они пока не вернутся к активной законодательной работе, но не откажутся от своих мандатов, сложат их только в том случае, если это усилит борьбу с властью Пашиняна.

«Отказавшись сегодня от мандатов, мы не придадим этому движению никакой эффективности, поэтому я сказал, что мы по-прежнему считаем, что они понадобятся для успеха нашей повестки дня и процесса», - отметил Сагателян.

А какие у оппозиции планы вне парламента? Ишхан Сагателян заявил, что они и сейчас активно работают, просто этого не видно, поскольку работа носит организационный характер: в областях формируются структуры для подготовки к большой борьбе. Ждать ли жаркой осени, поинтересовалось Радио Азатутюн.

«Может сложиться так, что ситуация вдруг превратится в жаркий август», - ответил депутат.