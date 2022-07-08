Freedom House приветствует декриминализацию «тяжких оскорблений» в Армении

Прошлым летом поводом для многих дискуссий стал закон об уголовной ответственности за «тяжкие оскорбления», который был принят только голосами проправительственных депутатов.

Ряд международных структур, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, обратились к Армении с призывом декриминализовать «тяжкие оскорбления».

После продолжительной критики со стороны местных и международных экспертов правительство решило отказаться от уголовной ответственности за «тяжкие оскорбления».

С 1 июля это положение больше не применяется в соответствии с новым Уголовным кодексом. По словам министра юстиции Армении Карена Андреасяна, за это деяние граждане теперь будут только штрафоваться на сумму до 3 млн драмов (более 7 тыс. долларов), установленную Гражданским кодексом.

Freedom House также призывает премьер-министра Армении серьезно относиться к озабоченностям СМИ и использовать прямые каналы связи, в том числе открытые и прозрачные пресс-конференции, для обеспечения «здоровой и функционирующей демократии».

После «Бархатной революции» 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян регулярно отвечал на вопросы граждан в Facebook в прямом эфире, а также проводил пресс-конференции с участием представителей СМИ. Однако после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на фоне продолжающейся пандемии коронавируса глава армянского правительства почти не пользовался этим способом связи.

После войны премьер-министр четыре раза проводил онлайн-пресс-конференции, и все четыре раза из правительства требовали от СМИ заранее присылать вопросы.

Перед последней такой онлайн-пресс-конференцией 27 июня ряд СМИ, в том числе радиостанция «Азатутюн», сочли такой формат неприемлемым, посчитав его «дискриминационным, неэффективным и противоречащим принципам прозрачности и подотчетности, которые являются ключевыми для свободы слова и демократии».