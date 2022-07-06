Началась внеочередная сессия Национального собрания

Очередные сессии Национального собрания будут созваны в сентябре, есть законодательные инициативы, обсуждение которых должно быть организовано до начала очередных сессий в сентябре, заявила в парламенте министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Внося поправки в закон «Об обороне», правительство премьер-министра Никола Пашиняна хочет сделать начальника Генерального штаба Вооруженных сил, который по Конституции является высшим военным должностным лицом, первым заместителем министра обороны, но при этом он не должен быть лицом, замещающим министра. Руководителя ведомства обычно замещает первый заместитель.

По мнению представителей парламентской оппозиции, этим законопроектом правительство политизирует позицию начальника Генштаба. «Они решают чисто внутриполитическую задачу. Они думают, что тем самым обеспечат глубокий контроль над военными», — в беседе с Радио Азатутюн отметил член комиссии по обороне от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян.

Несмотря на то, что они критически относятся к представленным законопроектам, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не участвуют в обсуждениях.

Последним начальником Генштаба ВС был Артак Давтян, он был освобожден от должности в феврале этого года. После этого исполняющим обязанности начальника Генштаба стал первый заместитель Камо Кочунц, который продолжает занимать этот пост.

За год до этого был отправлен в отставку начальник Генштаба Оник Гаспарян, когда он и еще 40 высокопоставленных военных потребовали отставки премьер-министра. Тогда Никол Пашинян посчитал это попыткой военного переворота.

Должность начальника Генштаба в послевоенной Армении вакантна уже пять месяцев. Министр обороны Сурен Папикян заявил, что новый начальник будет назначен только после изменения закона.