Оппозиция отмечает День Конституции акцией протеста

Участники марша отнесли «закованную» в цепи Конституцию к зданию Конституционного суда, оставив там и множество ручек, которые, как они заявили, символизируют попранную Конституцию. Оппозиционеры также развернули плакаты с надписью «Армения – страна политзаключенных» и другими надписями.

Депутат Арам Вардеванян (оппозиционная фракция «Айастан») в своем выступлении заявил, что в последние годы против Конституционного суда были предприняты шаги под видом реформы.

«Мы имеем реальность, в которой нынешние власти, которые сегодня якобы от народа, от нас защищают Конституционный суд силами полиции, пришли и заблокировали этот суд. Они сами. Вы представляете, нынешние власти пришли и заблокировали Конституционный суд, чтобы судьи не могли войти. Уже с того дня между Конституцией и властью произошел водораздел. В этой ситуации, в этой реальности защитить Конституцию можно будет только борьбой. Только борьбой. Поэтому поднимем вверх кулаки... Борьба, борьба!» - заявил он.

Затем участники марша двинулись в сторону проспекта Баграмяна 26, где расположена резиденция президента. Депутат Анна Григорян (фракция «Айастан») заявила, что президент Ваагн Хачатрян является защитником не Конституции, а нынешних властей.

«Он молчит, когда есть политический кризис, когда против народа применяются спецсредства, когда преследуется любой инакомыслящий. При наличии десятков политзаключенных этот человек молчит. Его единственная миссия - молчать. Ему больше нечего делать. И он существует исключительно для защиты интересов «Гражданского договора». Вообще в парламентской стране институт президента опорочен», - сказала Григорян.

Оппозиция завершила свое шествие возле здания Национального собрания. По словам адвоката Рубена Меликяна, сегодня Армения находится в фундаментальном конституционном кризисе.

«Слово «конституция» означает установление границ. Наше лингвистическое мышление в этом отношении очень хорошее. Есть ли границы, есть ли какая-либо граница, которой николовская власть считает себя ограниченной? Кого хочет, назначает на должности, невзирая на качества, невзирая на гнсоответствие формальным критериям. Посмотрите, что они сделали с Кассационным судом. Никол Пашинян назначил судьей Кассационного суда адвоката своей семьи», - отметил Меликян.

Сегодня в Армении в связи с Днем Конституции нерабочий день, и во всех государственных зданиях находились только сотрудники службы безопасности, никто к протестующим не вышел.