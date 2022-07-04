Сотрудничество наших правительств приносит ощутимые результаты – Пашинян поздравил Байдена

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, Пашинян, в частности, отметил:

«Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Каждый год 4 июля миллионы американцев, в том числе американские граждане армянского происхождения, отмечают самый важный день в Соединенных Штатах – День независимости. С момента провозглашения независимости народ и все правительства США последовательно шли по пути установления и укрепления свободы, прав человека, верховенства закона и демократии. Роль и лидерство США в вопросе демократии играет значительную роль не только с точки зрения установления прав человека и законности в разных уголках мира, но и с точки зрения создания условий предсказуемого и мирного развития для народов разных регионов.

Дружба и партнерство между двумя нашими государствами и народами зиждутся на общих ценностях и взаимном доверии. Я рад отметить, что сотрудничество и взаимная приверженность наших правительств делу укрепления демократии приносят ощутимые результаты.

Еще раз поздравляю с Днем независимости, желаю Вам и народу США процветания и мира.

Примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении».