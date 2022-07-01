Десятки молодых людей, требующих отставки Пашиняна, получили повестки из военкоматов - Гегам Манукян

Десятки участников движения «Сопротивление», требующего отставки премьер-министра Никола Пашиняна , в эти дни получают повестки из военкоматов о призыве на трехмесячные сборы, сообщил Радио Азатутюн депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

«У нас уже есть информация примерно о четырех десятках, сейчас мы собираем факты, все данные, чтобы посмотреть, какие военкоматы проявляют особую активность», - сказал он.

Сын оппозиционного депутата Тарон Манукян, который в настоящее время находится под арестом, также оказался в этом списке. Гегаму Манукяну позвонили из военкомата и принесли повестку на дом.

«Ребята, вы что, совсем не в курсе? Мой сын под арестом, в тюрьме, хотите - идите к нему в тюрьму», - подчеркнул депутат.

Повестку получил и активный участник акций протеста Геворк Мурадян, он также находится под стражей. Они были арестованы по уголовному делу в связи с инцидентом с пожилыми мужчинами во время акций протеста в Гюмри.

«Это всегда было честью, особенно для наших ребят-дашнакцаканов, сотни из них без повесток отправились на передовую и в апрельскую, и в последнюю войну», - добавил Гегам Манукян.

Оппозиционеры утверждают, что не уклоняются от службы в армии, но видят в этом шаге тенденцию к их изоляции и давлению на них. Депутат напомнил о публичном заявлении председателя комиссии НС по обороне и безопасности Андраника Кочаряна, сделанном два месяца назад. Кочарян предложил призывать в армию или на армейские сборы людей, участвующих в демонстрациях оппозиции, призывающей к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

«Они предлагают с целью наказания посылать ребят на передовую, не думая о том, что это, и правда, может быть честью для наших ребят», - заявил Манукян.

Через пять дней после начала круглосуточных акций протеста оппозиции, когда оппозиционеры перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна, Андраник Кочарян призвал полицию и СНБ передать данные задержанных оппозиционеров в Минобороны, предположив, что они уклонились от службы в армии. На это заседание парламентской комиссии были приглашены заместитель начальника Полиции, руководители Военной полиции, Службы призывного и мобилизационного пополнения. Все приветствовали предложение провластного депутата.

Повестка было направлена также на адрес председателя студенческого союза АРФ «Никол Агбалян» Тарона Казаряна.

«Я сказал, что на следующей неделе обязательно явлюсь», - сказал он.

Тарон является одним из активных участников акций неповиновения, его несколько раз задерживали. «Естественно, я связываю это также с известным высказыванием Андраника Кочаряна, в котором говорилось, дословно не могу припомнить, что нужно активистов ловить, записывать и отправлять на трехмесячные сборы. Я считаю, что эти люди превратили армию, как и правоохранительную систему, в политический инструмент в своих руках», – сказал он.

Казарян является участником и апрельской, и 44-дневной войн. Он говорит, что его друзья, получившие повестки, не уклонялись от службы, как предполагал Андраник Кочарян.

«Если мы делаем это в военное время и делаем без колебаний, то в мирное время, естественно, нас ничего не беспокоит в этом обстоятельстве. Я просто считаю это дешевым шагом со стороны этих властей, которые пытаются таким образом именно в данный период путем призыва держать нас подальше от оппозиционной борьбы», - сказал он.

Между тем, начальник Службы призывного и мобилизационного пополнения Министерства обороны Армен Автандилян отверг обвинения оппозиции. «Ничего политического здесь нет», - заявил он.

Автандилян, который также участвовал в заседании, созванном Андраником Кочаряном, сказал, что сделанное в тот день заявление провластного депутата не повлияло на выбор адресатов повесток.

На вопрос, как они поступят с резервистами, находящимися в уголовно-исполнительных учреждениях, военный чиновник ответил, что эти граждане останутся под арестом.

Тренировочные сборы продлятся три месяца - с 1 августа по 30 октября. По решению правительства, в них примут участие 1444 гражданина.