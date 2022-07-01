Армяно-американские отношения переросли из межправительственных консультаций в стратегический диалог – вице-премьер

Об этом накануне в посольстве США в Ереване заявил вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян.

Армянский вице-премьер принимал участие в торжествах, посвященных 246-й годовщине независимости США.

Подчеркнув, что сегодня армяно-американская повестка насыщена и охватывает сферы от правовых реформ и предотвращения коррупции до энергетики и информационных технологий, вице-премьер отметил, что весной 2022 года возобновились ежегодные встречи в рамках армяно-американского стратегического диалога, и 2 мая министр иностранных дел Армении и госсекретарь США открыли итоговое заседание в Вашингтоне.

Одним из достижений стратегического диалога 2022 года Матевосян назвал меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере мирного атома, подписанный главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Армения высоко ценит усилия Соединенных Штатов, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, также заявил Матевосян. Он выразил надежду на то, что эти усилия будут непрерывными, и «мы добьемся цели установления мира в регионе, не забывая при этом о правах тех, кто сегодня живет в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]».

На днях посольство США заявило, что новым американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ является директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента Лора Окла. Ранее Госдеп США сообщал, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ переговорил со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха, выразив при этом сожаление, что российский сопредседатель не принял приглашение.