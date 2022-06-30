Седа Сафарян и Оваким Овакимян – кандидаты в судьи КС

Срок полномочий действующих судей Аревик Петросян и Ашота Хачатряна истекает в декабре этого года, поэтому правительство и президент выдвинули новых кандидатов.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента Армении, президент Ваагн Хачатрян выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна, который в настоящее время занимает должность начальника юридического управления аппарата президента, а правительство выдвинуло кандидатуру адвоката, представителя потерпевшего по делу «1 марта» Седы Сафарян.

На заседании правительства кандидата на пост судьи представил премьер-министр Никол Пашинян: «Она известна своей адвокатской деятельностью».

«Благодарю за доверие. Думаю, что мое непосредственное участие в осуществлении конституционного правосудия будет успешным и вы не пожалеете, что выдвинули меня на эту высокую должность», - сказала Сафарян.

60-летняя Сафарян известна своей работой в группе по сбору фактов, сформированной после кровавых событий 1 марта 2008 года. В дальнейшем он представляла в суде потерпевших в ходе первомартовских событий, именно в зале суда она периодически критиковала второго президента Армении Роберта Кочаряна. На последних парламентских выборах Сафарян была третьим номером в избирательном списке «Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян».

Премьер-министр заявил, что вопрос выдвижения кандидатуры Сафарян обсуждался в правлении правящей партии «Гражданский договор».

«По сути, можем констатировать, что было принято политическое решение, что в данном случае логично», - отметил премьер.

Блок «Айастан» не собирается участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу избрания Сафарян - депутат

По словам депутата от возглавляемого Робертом Кочаряном оппозиционного блока «Айастан» Агнессы Хамоян, они не собираются участвовать в обсуждении и голосовании в парламенте по вопросу избрания Сафарян.

«Я не думаю, что мы станем участниками церемонии назначения госпожи Седы Сафарян членом Конституционного суда, естественно, нет. Диалог между госпожой Сафарян и Николом Пашиняном уже доказывает, каким судьей она будет, питать иллюзии насчет независимости и объективности здесь, конечно, не могут даже близкие к власти люди», - подчеркнула Хамоян.

Она особо отметила акцент Пашиняна на том, что выдвижение кандидатуры Сафарян является политическим решением. Депутат от оппозиции заметила, что Пашинян сделал подобное заявление и в случае должностей, требующих политического нейтралитета, таких как президент республики, генпрокурор и т.д.

«У нас нет разделения ветвей власти. Никол Пашинян даже не скрывает, кого, на какую должность и для чего он назначает. Очевидно, что благодарность госпоже Седе Сафарян Никол Пашинян выражает за работу в ложной группе по сбору фактов по делу «1 марта» и за пропагандистскую работу, проведенную ею и ее братом во время «1 марта»», - подчеркнула Агнесса Хамоян.

Седа Сафарян сегодня покинула здание правительства, не ответив на вопросы журналистов. Позже она очень кратко ответил на критику оппозиции, заявив, что ее назначение не имеет никакого отношения к делу «1 марта».

«Я не думаю, что будет политическое давление, я думаю, что они будут объективными. Они сказали: «хотим выдвинуть Вас кандидатом, вы согласны или нет?», другого обсуждения не было», - подчеркнула Сафарян.

Судьи Конституционного суда избираются Национальным собранием: голосами не менее 3/5 от общего числа депутатов, сроком на 12 лет, закрытым тайным голосованием.

Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из них избираются по предложению Общего собрания судей, трое – по предложению правительства и трое – по предложению президента.