Правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда кандидатуру Седы Сафарян

Правительство сегодня выдвинуло на должность судьи Конституционного суда (КС) представителя потерпевшего по делу «1 марта», адвоката Седу Сафарян. Она заменит в КС судью Аревик Петросян, срок полномочий которой истекает 10 декабря.

На заседании правительства кандидата на пост судьи представил премьер-министр Никол Пашинян, а Сафарян заверила, что правительство не пожалеет о ее выдвижении на этот пост.

«Она известна своей адвокатской деятельностью», - отметил премьер-министр.

«Благодарю за ваше доверие. Думаю, что мое непосредственное участие в осуществлении конституционного правосудия будет успешным и вы не пожалеете, что выдвинули меня на эту высокую должность», - подчеркнула Сафарян.

«Мы выдвигаем, выборы пройдут в Национальном собрании. Конечно, при выдвижении у нас, естественно, были обсуждения с коллегами-парламентариями, а также вопрос обсуждался в правлении «Гражданского договора», и было принято решение. Так что, по сути, можем констатировать, что было принято политическое решение, что логично в этом случае», - добавил Пашинян.

Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из которых избираются последовательно по предложению президента республики, правительства и Общего собрания судей. В настоящее время настала очередь правительства выдвигать кандидатуру. Судью КС избирает парламент закрытым тайным голосованием.

Седа Сафарян покинула здание правительства, не ответив на вопросы журналистов.