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Армения

Правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда кандидатуру Седы Сафарян

Седа Сафарян

Правительство сегодня выдвинуло на должность судьи Конституционного суда (КС) представителя потерпевшего по делу «1 марта», адвоката Седу Сафарян. Она заменит в КС судью Аревик Петросян, срок полномочий которой истекает 10 декабря.

На заседании правительства кандидата на пост судьи представил премьер-министр Никол Пашинян, а Сафарян заверила, что правительство не пожалеет о ее выдвижении на этот пост.

«Она известна своей адвокатской деятельностью», - отметил премьер-министр.

«Благодарю за ваше доверие. Думаю, что мое непосредственное участие в осуществлении конституционного правосудия будет успешным и вы не пожалеете, что выдвинули меня на эту высокую должность», - подчеркнула Сафарян.

«Мы выдвигаем, выборы пройдут в Национальном собрании. Конечно, при выдвижении у нас, естественно, были обсуждения с коллегами-парламентариями, а также вопрос обсуждался в правлении «Гражданского договора», и было принято решение. Так что, по сути, можем констатировать, что было принято политическое решение, что логично в этом случае», - добавил Пашинян.

Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из которых избираются последовательно по предложению президента республики, правительства и Общего собрания судей. В настоящее время настала очередь правительства выдвигать кандидатуру. Судью КС избирает парламент закрытым тайным голосованием.

Седа Сафарян покинула здание правительства, не ответив на вопросы журналистов.

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