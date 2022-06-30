Правительство считает экономический рост на уровне 7% в 2022 году «реалистичным»

Ссылаясь на данные Статистической службы, премьер-министр отметил, что индекс экономической активности в мае этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 13%, в качестве основного локомотива роста назвав строительный сектор, который, по сравнению с маем прошлого года, вырос на 18,1%.

«По сравнению с маем прошлого года, рост в сфере услуг составил 30,2%, в сфере производства электроэнергии - 8,2%, экспорт вырос на 33,7%», - сказал премьер.

Пашинян также привел показатели, вызывающие озабоченность, отметив, что объем промышленного производства увеличился всего на 2%, сохранился высокий инфляционный фон.

«Это настораживает, хотя за пять месяцев мы вошли в двузначную зону экономического роста, потому что, по данным за пять месяцев, наш индекс экономической активности составил 10,2%, рост объемов строительства - 11,4%, рост сферы услуг - 24,9, рост производства электроэнергии - 13,1%, рост экспорта - 27,5%. Эти показатели также в некоторой мере выражаются в части наших бюджетных доходов: полугодовой план на данный момент перевыполнен на 47 млрд драмов, то есть, мы собрали на 47 млрд драмов больше по части налоговых доходов, чем прогнозировали», - сказал премьер, отметив, что еще предстоит получить более 10 млрд таможенных отчислений ЕАЭС, и заверив, что полугодовой план они перевыполнят на 60 млрд драмов.

В результате, по словам Пашиняна, с 1 января 2023 года, в частности, повысятся пенсии, пособия по уходу за ребенком, минимальная зарплата повысится с 68 тыс. до 75 тыс. драмов.

«Вопреки всем пессимистичным оценкам, мы считаем экономический рост на уровне 7% реалистичным, потому что, как я уже сказал, индекс экономической активности составляет 10,2%, но нашей целью является 7%», - сказал глава правительства.

В середине мая на одном из заседаний кабмина премьер-министр сказал, что программой правительства предусмотрено обеспечить в этом году экономический рост на уровне 7% «с надеждой на большее».