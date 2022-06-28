«Наша самая большая проблема - судебная система» - премьер прокомментировал скандальную аудиозапись

Премьер-министр Никол Пашинян разделяет мнение о том, что содержание аудиозаписи с участием исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета (ВСС) Гагика Джангиряна бросает тень на весь процесс судебно-правовых реформ.

«Считаю», - вчера, спустя неделю после публикации приватной беседы, нарушив молчание, Пашинян коротко ответил на соответствующий вопрос журналиста, выразив надежду, что скандальная аудиозапись будет должным образом изучена.

Между тем, в Следственном комитете и спустя 8 дней все еще подготавливают материалы, уголовное дело пока не возбуждено.

На аудиозаписи слышно, как Джангирян дает заверения в прекращении каких-то уголовных дел проходящему в тот момент по уголовному делу главе Высшего судебного совета (ВСС) Рубену Вардазаряну и рассказывает о своих возможностях вмешаться в следствие, предлагая тому уйти в отставку. В своем ответе премьер-министр больше говорил о собеседнике Джангиряна Рубене Вардазаряне, полномочия которого в качестве председателя ВСС на днях были прекращены, а также о проблемах судебной системы в целом.

«Рубен Вардазарян стал председателем Высшего судебного совета также при нашей власти, и с аудиозаписью в связи с ним есть проблемы. Конечно, я всегда говорю, что наша самая большая проблема - это судебная система и что у нас здесь нет реальных успехов. Или, простите, разве не тот же Рубен Вардазарян в 2019 году дал интервью и сказал, что «как только премьер-министр скажет: подай в отставку, я подам в отставку». Потом он стал делать заявления против правительства. А почему после критики премьер-министра в адрес судебной системы он не ушел в отставку?» - сказал Пашинян.

Присоединившийся к требованию об отставке Джангиряна президент Гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян считает, что у премьер-министра Пашиняна просто нет желания реформировать судебную систему.

«Кажется, вчера он [Пашинян] признался, что да, у него там есть провал, я не помню, какое слово он употребил, но по части судебной системы в Армении не было проведено никаких реформ. Новые выборы, назначение новых судей, членов ВСС, членов Конституционного суда - это не реформы, всю систему надо было подвергнуть ветированию, как он очень давно говорил. Но этого, по сути, не произошло», - сказал Барсегян.

Премьер-министр вчера не сказал, разделяет ли он мнение о том, что исполняющий обязанности председателя ВСС Гагик Джангирян должен подать в отставку. Другой вариант его отстранения от должности - возбуждение дисциплинарного производства, как это произошло в случае с уже бывшим председателем ВСС Рубеном Вардазаряном, когда было принято за основу интервью Вардазаряна одному из новостных сайтов.

Как сообщил вчера член ВСС Давид Хачатурян, до сих пор в Высшем судебном совете была лишь сформирована комиссия, которая должна изучить скандальную аудиозапись и решить, есть ли основания для дисциплинарной ответственности.

Неясно, почему сразу не было возбуждено производство, если для этого достаточно подписей трех членов ВСС. Известно только, что на следующий день после публикации аудиозаписи члены ВСС обратились к Вардазаряну и ждут от него предоставления полной версии аудиозаписи.

На тайно сделанной аудиозаписи Джангирян говорит о ком-то, от кого получает указания, не называя при этом имен: «он сказал», «он уже принял решение» и так далее. Кроме того, он утверждает, что отставка Вардазаряна «висит на его шее», не уточняя, кто на него повесил это дело. Позже, поясняя разговор, Джангирян уклонился от вопроса о том, кто давал ему указания. Пашинян вчера также прямо не затронул этот вопрос.

«Высшее руководство страны выражало и продолжает выражать свою обеспокоенность в связи с существующей ситуацией в судебной системе», - отметил премьер.

После публикации скандальной аудиозаписи стало известно, что полномочия Рубена Вардазаряна прекращены. Новый председатель ВСС должен быть избран в десятидневный срок после опубликования этого решения, то есть до 4 июля. Согласно Конституции, на этот раз руководитель структуры будет избираться из числа членов, выдвинутых Национальным собранием. До этого более года эту структуру, гарантирующую независимость судей, возглавлял 67-летний Джангирян как самый старший по возрасту член.