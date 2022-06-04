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В Москве прошло заседание трёхсторонней рабочей группы по разблокированию на Южном Кавказе

Заседание трёхсторонней рабочей группы (архивная фотография)

Накануне в Москве состоялось 10-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщает правительство РФ, «стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения».

«Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.

Стороны продолжат работу по реализации договорённостей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

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