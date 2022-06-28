Вооруженные силы заявляют, что после 44-дневной войны прекращен призыв военнослужащих из Армении в Карабах

Вооруженные силы заявляют, что после 44-дневной войны прекращен призыв военнослужащих срочной службы из Армении в Нагорный Карабах. В последний раз военнослужащие-срочники из Армении были направлены в Карабах летом 2020 года, их служба вскоре заканчивается.

Заместитель начальника Главного управления по управлению персоналом Генштаба ВС РА, полковник Саак Саакян сегодня во время призыва в Ереване сказал, что есть решение о переходе только на контрактную службу в Нагорном Карабахе.

«Военно-политическое руководство приняло решение о том, что в настоящее время службу в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] несут военнослужащие-контрактники. Наш последний призыв - летний призыв 2020 года, срочники будут демобилизованы с 1 июля, до 30 августа в Арцахе у нас больше не будет военнослужащих-срочников», - отметил Саакян.

Вместо этого, по словам высокопоставленного военного чиновника, разработан пакет для привлекательности службы в Арцахе, чтобы контрактники могли ехать туда на службу, причем, как подчеркнул Саак Саакян, в основном речь идет о карабахцах.

«Внедрен пакет, в соответствии с которым военнослужащие-контрактники заполняют вакансии в Армии обороны Арцаха, в основном из ресурса Арцаха. У нас там нет проблем во внутренней службе, чтобы у нас была нехватка войск», - отметил высокопоставленный военный.

Буквально несколько часов назад, отвечая на вчерашнее утверждение премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Азербайджан не выполняет трехсторонние договоренности, Баку заявил, что это Армения грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября, не выводя с территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования, более того, направляя в Карабах новые диверсионные группы.

Согласно четвертому пункту документа от 9 ноября, миротворческий контингент России должен был развертываться параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Представитель Генштаба ВС сказал, что цель отказа от отправки призывников в Нагорный Карабах – убрать призывников с передовой.

«Одна из целей министра обороны, Генерального штаба Вооруженных сил – насколько это возможно, убрать призывников с передовой. На данный момент это делается полностью только в Армии обороны», - подчеркнул Саак Саакян.

В Армении также предпринимается попытка убрать призывников с передовой, но пока только на одному участке. «В 3-м корпусе частично возникли проблемы, но очень малое число срочников привлекаются к службе на передовой, в основном 90% призывников в 3-м армейском корпусе не привлекаются к боевому дежурству. Мы по мере возможности будем идти к этому во всех других воинских соединениях. Военнослужащие-срочники будут заниматься только подготовкой, при необходимости будут использоваться по назначению», - сказал он.

Начиная с этого призыва, впервые отправляющиеся в армию срочники по крайней мере полгода не будут привлекаться к боевому дежурству, не будут направляться на передовую.

«Единственная цель министра обороны заключалась в том, чтобы солдат не привлекали к боевому дежурству, если они не полностью прошли подготовку», - сказал Саак Саакян.