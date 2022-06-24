Ишхан Сагателян подтвердил, что блок «Айастан» в парламент не вернется

Межгосударственные отношения между Арменией и Нагорным Карабахом разрушены, заявил сегодня на митинге движения «Сопротивление» на площади Франции в Ереване вице-спикер Национального собрания от оппозиции, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян. По его словам, власти Армении умывают руки в вопросе Нагорного Карабаха.

Сагателян напомнил, что несколько дней назад они посетили Карабах и договорились с тамошними коллегами, что в ближайшее время в Карабахе будут сформированы координационные советы движения.

«Любая договоренность, достигнутая между властями Азербайджана и Николом Пашиняном, неприемлема и недействительна для армянского народа», - отметил он в своем выступлении.

Депутат назвал манипуляцией слухи о том, что они вернутся в парламент и не доведут свое требование до конца. «Нет ни шагу назад от того, о чем мы с вами договорились на этой площади. Мы вернемся в парламент исключительно с нашей повесткой дня, это повестка вопросов безопасности Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха] и устранения этого предателя», - добавил он.

После выступления Ишхана Сагателяна началось шествие оппозиции.

На митинге присутствовал также член оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян. В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что, например, один из его коллег, Айк Мамиджанян, находится в командировке, и что решение главы фракции Артура Ванецяна о сложении мандата никак не связано с их решением, представители РПА продолжают участвовать в митингах. По словам Абраамяна, в плане тактики у них нет разногласий, их борьба продолжается. Вчера они вместе с депутатами фракции «Айастан» также были в Нагорном Карабахе.

После демонтажа палаток с площади Франции десять дней назад оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, теперь проводит еженедельные митинги.