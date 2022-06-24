В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана

В Минске состоялась трехсторонняя встреча генерального прокурора Армении Артура Давтяна, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Обсуждены вопросы поиска в рамках компетенции прокуратур трех стран новых возможностей для решения возникших в результате 44-дневной войны и существующих до сих пор гуманитарно-правовых проблем, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе двух предыдущих встреч в таком формате в течение 2021 года, сообщает армянская сторона.

Азербайджанская сторона добавляет, что прокуроры обсудили ход выполнения заявлений, подписанных руководителями трех стран.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян отметил, что, несмотря на достигнутую в ходе предыдущих трехсторонних встреч договоренность о посредническом обмене оперативной информацией об инцидентах на линии соприкосновения армяно-азербайджанских вооруженных сил и проводимых расследованиях, преступные нарушения режима прекращения огня продолжаются, в результате чего были жертвы, а для гражданского населения появились новые угрозы реализации жизненно важных прав и безопасности.

Согласно Генпрокуратуре Азербайджана, Кямран Алиев отметил «важность совместных усилий по поиску без вести пропавших после карабахских войн», «была подчеркнута важность предоставления карт минных полей, а также недопустимость незаконных поездок в Карабах».

Артур Давтян 8 июня посетил Нагорный Карабах, что вызвало недовольство Баку.

На встрече Кямран Алиев заявил, что Баку полностью выполняет трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, однако Артур Давтян указал в особенности на факт невыполнения 8-го пункта трехстороннего заявления. Он отметил, что скорейшее возвращение удерживаемых в Азербайджане 38 армян имеет решающее значение для восстановления доверия между сторонами, установления мира в регионе и расширения гарантий безопасности. Артур Давтян особо подчеркнул полное выполнение со стороны Армении гуманитарных требований трехстороннего заявления.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров при посредничестве российской стороны с целью полного решения гуманитарных вопросов в сжатые сроки.

Это не первая встреча генеральных прокуроров трех стран. Они встретились в 2021 году в Москве, на следующий день после состоявшейся 11 января трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Вторая встреча Артура Давтяна, Игоря Краснова и Камрана Алиева состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в сентябре 2021 года в рамках заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.