Потребители утверждают, что цены растут, а ГКЗЭК наблюдает снижение цены на некоторые товары

На фоне девальвации доллара США в Армении наблюдается снижение цен на некоторые продукты, заверяет председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Гегам Геворкян вопреки утверждениям потребителей о том, что подобная тенденция почти не заметна.

«Дефляция началась с марта по июнь, например, новозеландское масло подешевело с 4692 драмов до 4400 драмов за один килограмм. Масло «Анкор», например, подешевело с 5038 драмов до 4690 драмов, что относится к марту-июню 2022 года», - сказал Геворкян.

ГКЗЭК рассматривает цены на те товары первой необходимости, у которых на рынках доминирующее положение или, как они формулируют, «высокая степень концентрации», такими продуктами являются мука, сахар, растительное и сливочное масло, мясо, табак и др.

По словам главы комиссии, невозможно не заметить определенного снижения цен на импортную продукцию в последние месяцы. По сравнению с маем прошлого года, по наблюдениям ГКЗЭК, цены на растительное и сливочное масло снизились, зато, например, еще больше выросла цена на муку, новые рекорды ставит и цена на дизельное топливо.

«Есть сотни анализов того, почему цены на дизельное топливо и бензин растут во всем мире, но мы скоро еще раз опубликуем всю ценовую цепочку этого топлива, чтобы и вы могли проверить», - отметил Геворкян.

Рядовые потребители почти не заметили падения цен на некоторые импортируемые продукты питания из-за ревальвации драма, поскольку, как они говорят, все равно выходят из магазина, оставляя на кассе за небольшой пакет покупок кругленькую сумму.

Инфляция за последний год в Армении негативно сказывается на уровне жизни населения, отметил в интервью Общественному телевидению президент Армении, экономист по образованию Ваагн Хачатрян.

«Экспортеры страдают от того, что драм в нашей стране дорожает, импортеры, наоборот, выигрывают от этого, и исходя из этого, поскольку в нашем ассортименте товаров широкого потребления больше импорта, [цены] должны были снизиться. Здесь есть две проблемы: либо не обеспечены соответствующие конкурентные условия, то есть, есть антиконкурентные соглашения, и здесь, конечно, нашей комиссии есть чем заняться. Я убежден, что комиссия выполнит свою главную обязанность», - сказал президент.

Комиссия по защите экономической конкуренции, однако, не заметила какой-либо необычной тенденции, связанной с инфляцией, по крайней мере, ее председатель Гегам Геворкян не сделал такого заявления.