Доллар продолжает падать по отношению к драму

Доллар США продолжает падать по отношению к драму. Сегодня банки покупают один доллар за 405 драмов, между тем ровно месяц назад курс доллара был более 450 драмов.

Такую ревальвацию драма эксперты связывают с рядом факторов, в первую очередь, с привезенными в Армению россиянами денежными средствами и стабилизацией российского рубля в последнее время. А в Центральном банке подчеркивают, что валютный курс формируется на рынке на основе свободного спроса и предложения.

Как долго будет продолжаться эта тенденция резкой ревальвации драма и как это повлияет на экономику? Неопределенность велика, подчеркивает экономист Айказ Фанян.

«Мы знаем, что это обстоятельство, по сути, обусловлено внешними факторами, в частности, событиями, происходящими вокруг России и в Украине, в том числе ревальвацией российского рубля. Я затрудняюсь назвать конкретный период, но однозначно, что эта ситуация зависит от внешних факторов. Инструментарий и нашего Центрального банка, и нашего правительства для воздействия на ситуацию достаточно ограничен», - сказал экономист.

В последние недели специалисты подчеркивали, что от такого подорожания драма страдают экспортеры и те компании, которые получают доход в иностранной валюте. Руководитель Аналитического центра ACSES Айказ Фанян делит экспортеров на группы.

«При экспорте товаров в третьи страны и при цене основной экспортной сделки, указанной в долларах, естественно, ситуация достаточно проблематичная. Можно выделить экспорт в Россию, на долю которого приходится около 1/3 экспорта нашей продукции. Я уверен, что из-за сложностей, связанных с операциями в долларах США, доля операций в долларах США снизилась еще больше, поэтому для экспортеров в Россию, у которых контракты заключены в российских рублях, влияние не отрицательное, я бы даже сказал, положительное», - подчеркнул Фанян.

ЦБ заявляет, что не оказывает влияния на эту динамику курса, а в случае искусственной девальвации драма возникнут новые инфляционные риски. Таким образом страдают хозяйствующие субъекты различных групп. Например, владелец ванадзорского предприятия «Глория» - крупнейшей швейной фабрики-экспортера продукции в Европу, из-за убытков решил пойти на сокращения.

Если для экспортеров подорожавшие драма создает проблемы, то импортеры, наоборот, меньше платят за товары. Однако в магазинах горожане пока не замечают снижения цен. По мнению Айказа Фаняна, импортеры и местные производители не склонны пересматривать цены на товары.

«В этом случае должна работать конкуренция, а для того, чтобы механизм конкуренции заработал, нужно какое-то время. Я уверен, что если в этих условиях обменный курс сохранится еще в течение несколько месяцев, то, естественно, мы будем иметь более ощутимое влияние, особенно по части импортных товаров», - сказал экономист.

Девальвация доллара по отношению к драму не могла сказаться на ценах в короткие сроки, так как на мировом рынке также зафиксирована высокая инфляция. Это оценка другого экономиста, Сурена Парсяна.

«В прошлом году, когда драм обесценивался, хозяйствующие субъекты каждый час меняли цены, особенно владельцы супермаркетов, крупные импортеры, контролирующие весь рынок. Сейчас ситуация прямо противоположная, но цены они, естественно, не снижают, в некоторых случаях повышают, обосновывая тем, что цены на импортируемые товары выросли на международном рынке», - отметил Парсян.

По прогнозу экономиста, курс доллара к драму может стабилизироваться осенью. «Когда прекратятся туристические потоки, а также станет ясно, надолго ли останутся в Армении российские туристы или российские бизнесмены, переехавшие в Армению вследствие российско-украинского конфликта», - пояснил он.

При таких колебаниях валюты многие граждане пытаются получить дополнительный доход, переводя свои сбережения в иностранную валюту. Однако экономисты советуют хранить денежные средства в той валюте, в которой они их тратят.