Спустя пять дней после трагического инцидента МО и СК все еще хранят молчание

Семью погибшего военнослужащего не посетили ни из Минобороны, ни из следственных органов. Дядя солдата Ашот Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн рассказал, что тело Грача родителям передал военный комиссариат. Его похоронили, так и не узнав, какова официальная версия гибели.

«Во всяком случае, мы этого документа не видели, но в Варденисе, как мы поняли, была зарегистрирована смерть, его привезли на машине скорой помощи, принадлежащей Министерству обороны, в присутствии офицеров», - сказал он.

На официальном сайте Минобороны новость о гибели военнослужащего не опубликована. Сегодня в пресс-службе оборонного ведомства на наши звонки не ответили.

Только после того, как в СМИ распространилась новость о гибели военнослужащего, министерство подтвердило, что на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий, при этом не сообщив каких-либо других подробностей. Утром того же дня официальный Баку сообщил, что вечером и ночью в восточном направлении границы была перестрелка.

Возбуждено ли уголовное дело, известны ли обстоятельства гибели солдата? Эти и другие вопросы оставляет без ответа и Следственный комитет.

«Официально Минобороны распространяет сообщение, после чего мы, Следственный комитет, уже ссылаемся на это сообщение. Поскольку у нас сейчас нет этого сообщения, мы не распространяли новость. Я не могу сказать, какова ситуация на данный момент. Я не могу предоставить информацию», - заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

20-летний Грач Пилипосян служил в воинской части Чамбарака, находился на боевом дежурстве на границе близ села Верин Шоржа. Кстати, буквально за день до гибели солдата на этом участке границы находился министр обороны Армении Сурен Папикян.

Пока военное ведомство хранит молчание, в администрации Вардениса сообщили, что 18 июня на этом участке границы произошла перестрелка, по их информации, военнослужащий погиб в перестрелке.

В отсутствие официальной информации родственники погибшего солдата также попытались выяснить обстоятельства смерти у его сослуживцев.

«По дошедшей до нас информации, он получил осколочное и огнестрельное ранения. Во время разговора с офицерами стало примерно понятно, что в пять-десять минут одиннадцатого им доложили, что на позициях были выстрелы со стороны противника, а в половине одиннадцатого доложили, что у нас есть раненый», - сообщил Хачатрян.

Дядя Грача рассказал, что у скорой помощи не было возможности подняться на позиции, сослуживцы примерно 200 метров спускали раненого Грача на носилках. Родственникам сказали, что Грач скончался в госпитале, но документов, опровергающих или подтверждающих все это, пока нет.

«Абсолютное равнодушие к гибели солдата и к его семье», - отметила правозащитница Жанна Алексанян, занимающаяся проблемами армии.

Молчание военного ведомства у нее также вызывает подозрения: что за отношение к семье погибшего солдата, что они хотят скрыть?

«Информация о том, что это произошло в результате выстрела противника, очень подозрительна. Министр обороны несет ответственность за жизнь каждого солдата. Эти семьи, которые доверили армии своих сыновей, он обязан дать этим семьям ответ - почему гибнут солдаты. При этом он даже не соизволил предоставить информацию общественности. И с ними вместе молчит вся элита, когда об этом пишут и говорят СМИ. Это показывает отношение к военнослужащему и его семье со стороны главы Минобороны Сурена Папикяна, который не обратился к общественности, не выразил соболезнования... С момента его назначения произошло много смертей, речь идет о смертях в небоевых условиях», - сказала правозащитница.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с момента подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года в армянской армии погибли 123 военнослужащих, 37 из них были убиты в результате выстрела противника.