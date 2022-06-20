Об обстоятельствах гибели солдата в минувшие выходные МО и СК пока не сообщают

Сегодня в церкви Сурб Ованнес в Бюракане прошла панихида по 20-летнему военнослужащему Грачу Пилипосяну, погибшему в субботу вечером на армяно-азербайджанской границе в Варденисском районе.

«Они живут у нас, он был старшим сыном, 2002 года рождения, прослужил уже около года. У него есть два младших брата. Нормальная, работящая, деревенская семья. Могу сказать о них только хорошее», - сообщил Радио Азатутюн глава общины Бюракана Спартак Рустамян.

Он отметил, что военнослужащий получил смертельное ранение в грудь и скончался по дороге в госпиталь. «По сегодняшним данным, ему в сердце попал осколок мины, произошел взрыв, мы конкретно не знаем, осколок какого снаряда, мины попал в него», - сказал Рустамян.

Прошло два дня после гибели солдата, однако Минобороны только подтвердило новость о том, что солдат погиб. Никакой информации о том, от чего, как и при каких обстоятельствах он погиб, ведомство не предоставляет.

Член Совета старейшин города Варденис Давид Шахназарян через несколько часов после инцидента заявил, что военнослужащий погиб в результате выстрела противника. «По имеющимся у меня сведениям, он был убит вражеским выстрелом. Противник обстрелял позиции из мелкокалиберного оружия», - сказал Шахназарян.

В ночь на субботу и днем того же дня на этом участке границы произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Пресс-секретарь мэра Вардениса Эдгар Петросян также сообщил, что, по их сведениям, военнослужащий погиб в результате перестрелки.

«На участке Верин Шоржа произошла перестрелка с применением легкого оружия, потом у нас был погибший, по слухам, именно от выстрела», - сказал Эдгар Петросян.

Грач Пилипосян служил в воинской части Чамбарака, находился на боевом дежурстве на границе близ села Верин Шоржа. Глава администрации этого села Артем Ераносян сказал, что на самом деле место, где произошел этот смертельный инцидент, находится далеко от населенного пункта. «Это было в противоположном направлении от административной территории, его называют Алагелар, по дороге в Джермук», - сказал Ераносян.

За день до гибели солдата на этом участке границы находился министр обороны Армении Сурен Папикян. Согласно официальному заявлению, министр наблюдал за ходом инженерных работ, поинтересовался морально-психологическим состоянием личного состава, побеседовал с несущими дежурство военнослужащими.

И Минобороны, и Следственный комитет до сих пор не сообщают об обстоятельствах гибели 20-летнего военнослужащего.