В РПА пока не уточняют, сохранят ли депутатские мандаты или откажутся от них

В возглавляемой третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) не уточняют, какое приняли решение: сохранят ли они депутатские мандаты или откажутся от них, как это сделал накануне глава партии «Отечество», входящей вместе с РПА в оппозиционную парламентскую фракцию «Честь имею», бывший директор СНБ Артур Ванецян.

На данный момент четверо из шести членов оппозиционной фракции - представители Республиканской партии: Айк Мамиджанян, Тигран Абраамян, Тарон Маркарян и Анна Мкртчян. Тагуи Товмасян - беспартийная.

Депутаты-члены РПА уже второй день не отвечают на телефонные звонки.

Используя ту же формулировку Ванецяна о том, что «депутатский мандат никогда не был для меня самоцелью», заместитель председателя бывшей правящей партии Армен Ашотян написал в Facebook: «Для нас также депутатские мандаты никогда не были и не являются самоцелью».

«Мы разделяем одни и те же стратегические цели со многими здоровыми оппозиционными силами, для достижения которых стороны, в том числе и РПА, могут пойти на различные тактические решения», - написал Ашотян, не вдаваясь в детали дальнейшей тактики.

В эфире Общественного телевидения Артур Ванецян также не стал раскрывать свою программу свержения власти премьер-министра Никола Пашиняна. Говоря о движении «Сопротивление», он отметил, что эффективнее было бы продолжать борьбу в разных направлениях.

«У меня есть повестка дня, я руководствуюсь своей повесткой дня. Есть конечная цель. Пути, которыми мы должны достичь этой цели, в них на данном этапе есть определенные различия. Время покажет, позвольте мне не раскрывать сейчас скобки. Мою дальнейшую деятельность и другие действия вы увидите», - сказал Ванецян.

Другая оппозиционная фракция – «Айастан», которая на протяжении примерно полутора месяцев держала перекрытой площадь Франции в Ереване, после сбора палаток на площади не говорила об отказе от депутатских мандатов. Во фракции заявили, что вернутся в парламент со своей повесткой дня.