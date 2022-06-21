ЕАЭС переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала – Пашинян

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в своем выступлении на заседании Пашинян, в частности, подчеркнул, что «Евразийский экономический союз (ЕАЭС) постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста наших государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения его экономических интересов на международной арене».

«С учетом новых реалий возрастает необходимость повышения тесной координации наших действий как фундамента для адаптации государств-членов к современным условиям глобальной экономики.

В условиях современных экономических вызовов одной из важнейших задач остается обеспечение продовольственной безопасности наших стран. В настоящее время в силу объективных причин на общем аграрном рынке возникают ограничения в поставках отдельных видов сельскохозяйственной продукции, что может негативно сказаться на стабильном функционировании сельского хозяйства наших стран и в целом на продовольственном обеспечении Союза.

В связи с этим полагаю, что государствам-членам Союза необходимо в первую очередь противодействовать рискам на коллективной основе, используя потенциал выработки консолидированных и взаимоприемлемых решений, минимизируя возможность возникновения дефицита продовольственных товаров», - отметил армянский премьер.

Пашинян отметил, что для государств-членов ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) сотрудничество в рамках Союза является «приоритетным направлением, позволяющим наращивать традиционную кооперацию и создавать новые партнерские отношения с целью реализации экономического потенциала объединения».

«В данном контексте с целью функционирования единого рынка Союза считаю важным устранение препятствий во взаимной торговле, формирование новых логистических цепочек экспорта и импорта, развитие импортозамещения и дальнейшее улучшение условий хозяйствования бизнеса.

Опыт последних лет показывает, что значительная часть препятствий, с которыми сталкивается бизнес, является результатом отсутствия единых, скоординированных, согласованных правил деятельности. Лишь готовность к конструктивному диалогу, открытость и прозрачность могут способствовать сохранению положительной динамики в данном вопросе.

Считаю важным также регулирование вопроса алкогольного рынка. Установление единых целей и принципов, общих мер регулирования, может способствовать созданию общего рынка без дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной торговле. Для Армении это является приоритетным направлением и имеет широкие экспортные возможности», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также коснулся темы цифровой трансформации мировой экономики, подчеркнув, что «без освоения передовых цифровых инструментов и технологий сложно конкурировать на мировой арене».

«Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов которой ставит перед нами новые задачи и требует эффективного решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты налогов и таможенных поступлений.

Учитывая отсутствие общих границ с государствами-членами ЕАЭС, цифровизация процессов обеспечит Армении экономию времени и материальных ресурсов.

Логистика - это еще одна сфера, требующая цифровых решений. В этом контексте хочу подчеркнуть важность выработки согласованных предложений по координации и взаимодействию государств-членов по вопросам создания и развития транспортной инфраструктуры, мультимодальных логистических центров и евразийских транспортных коридоров. Армянская сторона придает важное значение развитию диалога и сотрудничества с Китайской Народной Республикой в реализации стратегической инициативы “Один пояс, один путь”», - отметил Пашинян.

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, главы правительств государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы укрепления внутреннего рынка, развития транспортной инфраструктуры, регулирования таможенных тарифов. Было затронуто также сотрудничество в рамках цифровой повестки.

В соответствии с принятым на заседании решением Совету Евразийской экономической комиссии поручено совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС обеспечивать подготовку индикативных балансов в отношении ряда товаров, в частности, пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника, сахара и др.

Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил предстоящие совместные программы и шаги в направлении процесса цифровизации.

В ходе заседания были подписаны согласованные документы и протоколы.

Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в конце августа в Кыргызстане.

После заседания главы правительств посетили площадь Победы в Минске, возложили венки к Монументу Победы в Великой Отечественной войне, почтили память всех погибших, говорится в сообщении.