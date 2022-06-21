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Карабах

В Минобороны Армении опровергли сообщение Баку об обстреле на границе

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что в ночь с 20 на 21 июня подразделения ВС Армении из стрелкового оружия разного калибра открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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