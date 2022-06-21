В Минобороны Армении опровергли сообщение Баку об обстреле на границе

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что в ночь с 20 на 21 июня подразделения ВС Армении из стрелкового оружия разного калибра открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.