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В Минобороны Армении подтвердили гибель военнослужащего на границе

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Министерство обороны Армении подтвердило Радио Азатутюн, что на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий.

В Минобороны пообещали сообщить подробности позже.

Сегодня утром Баку, в свою очередь, сообщил, что в восточном направлении границы вечером и ночью велась стрельба.

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