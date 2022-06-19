В Минобороны Армении подтвердили гибель военнослужащего на границе

В Минобороны пообещали сообщить подробности позже.
Сегодня утром Баку, в свою очередь, сообщил, что в восточном направлении границы вечером и ночью велась стрельба.
Министерство обороны Армении подтвердило Радио Азатутюн, что на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий.
В Минобороны пообещали сообщить подробности позже.
Сегодня утром Баку, в свою очередь, сообщил, что в восточном направлении границы вечером и ночью велась стрельба.
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