Спустя почти 3 месяца после вторжения азербайджанских вооруженных сил в направлении Паруха все еще ведутся переговоры - Бабаян

Спустя почти три месяца после вторжения азербайджанских вооруженных сил в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха все еще ведутся переговоры о возвращении азербайджанских военных на исходные позиции. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил в Ереване министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Чиновник, однако, не уточнил, между кем ведутся переговоры - между российскими миротворцами и азербайджанской стороной или в другом формате и были ли достигнуты за это время определенные результаты. Ранее Степанакерт сообщил, что переговоры ведутся при посредничестве российских миротворцев.

«Ведутся переговоры, мы должны понимать, что в лице Азербайджана мы имеем страну, которая ненавидит армян, но нам также есть чему у них поучиться. Во-первых, они очень упрямо, очень организованно подходят [к вопросам]», - подчеркнул Бабаян.

В минувшие выходные на встрече с армянской общиной России инцидента в Парухе коснулся президент Армении Ваагн Хачатрян. Он заявил, что российская сторона признала упущения при осуществлении своей миротворческой миссии.

Бабаян считает неправильным обвинять российскую сторону. Министр иностранных дел Нагорного Карабаха убежден, что инцидент в Парухе был ударом не только по Нагорному Карабаху, но и по российским миротворцам.

«Инцидент в Парухе был терактом, ударом и по нам, и по миротворческой миссии. И он не останется без ответа, не важно - когда, где, но терроризм вообще не должен оставаться без ответа», - подчеркнул глава МИД Арцаха.

Давид Бабаян, находившийся в Ереване с целью презентации своей книги, также коснулся заявлений оппозиции и власти Армении о статусе Нагорного Карабаха, вновь подтвердив, что для официального Степанакерта неприемлем любой статус в составе Азербайджана. Бабаян сравнил права армян Карабаха в составе Азербайджана с правами евреев в концлагерях.

«Содержащиеся там бедные люди имели и права, и свободы, имели право спать один час, имели право шагать, могли свободно лежать на правой или левой стороне кровати в своем бараке. Это тоже право и свобода. В Азербайджане будет еще хуже этого», - сказал Бабаян.

Официальный Степанакерт по-прежнему видит урегулирование карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сказал Бабаян. Группа не распущена, но находится в стадии заморозки, считает он.

«Между Западом и Россией сейчас есть проблемы, отношения напряжены и накалены, поэтому они не встречаются вместе, но все же выполняют свои обязанности по отдельности», - заявил глава МИД Нагорного Карабаха.