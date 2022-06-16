«Вопрос смещения Пашиняна остается нашей главной повесткой дня» - Сагателян

Вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна остается главной повесткой дня оппозиции, на пути к чему будет использован также новый инструмент - инициатива импичмента, заявляет оппозиция после того, как вчера на рассвете были убраны палатки оппозиции с площади Франции в Ереване и было заявлено об изменении тактики борьбы.

«Для процесса импичмента необходим процесс в двух направлениях. Первое: создание правовых и политических оснований для импичмента, которые есть, это ясно, в этом направлении делать особо нечего, и проявление действенного общественного, народного требования. Второе: выдвижение кандидата в премьер-министры народом», - сказал вице-спикер Национального собрания от оппозиции, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Для того, чтобы начать процесс импичмента или отставки премьер-министра, нужны подписи не менее трети от общего числа депутатов, но такого числа депутатов у оппозиции нет.

На вопрос, уверены ли они, что в правящей фракции «Гражданский договор» есть хотя бы один депутат, который присоединится к их инициативе, Сагателян ответил: «Мы начнем процесс импичмента только тогда, когда будут достаточные условия для достижения успеха. Думаю, вы получили ответ на свой вопрос».

Хотя оппозиция путем уличной борьбы не достигла стоящего перед ней конечного результата, но добилась больших успехов, заверяет Сагателян, по мнению которого, им как минимум «удалось сорвать график Пашиняна по части новых уступок».

А кто лидер движения? Несколько дней назад бывший президент Армении Серж Саргсян назвал именно Сагателяна «лидером оппозиции». «Естественно, любое решение обсуждалось с нашими партнерами, но, да, окончательная ответственность за принятие решения лежала на мне. Повторяю, у ответственного за все то, что до сих пор происходило, и за все окончательные решения, есть имя и фамилия», - сказал депутат от оппозиции.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, является ли Сагателян отныне лидером движения, вице-спикер НС так и не дал четкого ответа.