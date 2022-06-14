Лига наций: Сборная Армении по футболу потерпела второе разгромное поражение кряду

Это второе крупное поражение кряду армянских футболистов в текущем турнире.

Тремя днями ранее в выездном матче со сборной Украины подопечные испанского специалиста Хоакина Капарроса проиграли со счетом 0:3.

Счет в сегодняшнем матче отрыли армянские футболисты – на 6-й минуте отличился Ваган Бичахчян. Шотландцы сравняли счет через 8 минут благодаря голу Стюарта Армстронга.

Под конец первого тайма защитник сборной Армении Арман Ованнисян получил две желтые карточки подряд и был удален с поля, и уже в добавленное судьей время Стюарт Армстронг вывел гостей вперед.

Оставшись вдесятером, армянские футболисты пропустили еще два гола в начале второго тайма. В составе сборной Шотландии отличились Джон Макгинн (50-я минута) и Че Адамс (53-я минута). А доигрывала матч сборная Армении вдевятером после того, как за нарушение против соперника в добавленное арбитром время красную карточку получил Камо Ованнисян.

Последние два матча в группе Е сборная Армении проведет уже осенью. 24 сентября в Ереване Армения сыграет против сборной Украины, а 27 сентября на выезде – против сборной Ирландии.