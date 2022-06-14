ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 9,25%

Совет Центрального банка (ЦБ) Армении на заседании 14 июня решил оставить неизменной ставку рефинансирования на уровне 9,25%.

Отметим, что ставка рефинансирования является инструментом сдерживания инфляции.

Центробанк сообщает, что инфляционное влияние извне на экономику Армении все еще сохраняется.

В мае 12-месячная инфляция увеличилась и составила 9%, 12-месячная нормальная инфляция также увеличилась, составив 8,4%.

Согласно ЦБ, существенный рост экспорта армянских услуг и финансовый приток способствуют ревальвации драма на валютном рынке. Согласно оценкам, в ближайшее время последний фактор окажет положительное влияние в сторону ослабления инфляционной среды.

«В сложившейся ситуации Совет ЦБ считает целесообразным оставить ставку неизменной. Прогнозируется, что 12-месячная инфляция постепенно снизится и в среднесрочной перспективе приблизится к целевому показателю в 4%», - добавляет ЦБ.

Ставка рефинансирования в размере 9,25% действует с 15 марта 2022 года. Тогда она была повышена на 1,25 процентного пункта. Тогда же было заявлено, что санкции, введенные против главного торгового партнера Армении, России, из-за войны с Украиной, значительно замедлят рост экономики и ударят по ее отраслям.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ставка ломбардного репо также осталась неизменной и составила 10,75%, а ставка привлечения денежных средств осталась на уровне 7,75%.