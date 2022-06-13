Татевик Ревазян освобождена от должности главы Комитета гражданской авиации

Татевик Ревазян сегодня освобождена от должности главы Комитета гражданской авиации. Ревазян объявила о своей отставке в посте на своей странице в Facebook.

«Настало время попрощаться с должностью руководителя Комитета гражданской авиации. Я благодарна за предоставленную мне возможность служить авиационной отрасли и нашему народу почти четыре года, полных испытаний и невзгод», - отметила она.

Ревазян возглавляла Комитет гражданской авиации ровно четыре года. Она была назначена на эту должность после прихода к власти Никола Пашимняна, в июле 2018 года, переехав из Копенгагена в Ереван.

Ревазян не написала о причинах своей отставки. Она подчеркнула, что уходит с положительными эмоциями и без межличностных разногласий с кем бы то ни было.

«Я решила в скором времени вернуться в мир бизнеса», - написала 34-летняя Ревазян.

«Как всегда, сейчас, полагаю, также будут разного рода сплетни, приправленные голливудскими мотивами, по поводу причин моей отставки. Я ухожу с этой работы с положительными эмоциями и межличностных разногласий ни с кем не имею. Прошу отнестись легко и не верить ничему», - отметила она.

Ревазян не уточнила, вернется ли в Европу или продолжит жить в Ереване.

Радио Азатутюн пока не удалось поговорить с Татевик Ревазян. На наши звонки она не ответила. В Комитете гражданской авиации сообщили, что у нее назначены встречи, и подчеркнули, что она уволилась по собственному желанию.

Пока не известно, кто сменит Ревазян на посту руководителя Комитета гражданской авиации.