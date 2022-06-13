Татевик Ревазян подала в отставку с поста главы Комитета гражданской авиации

О причинах своей отставки Ревазян написала следующее: «Как всегда, сейчас, полагаю, также будут разного рода сплетни, сдобренные голливудскими мотивами, по поводу причин моей отставки. Я ухожу с этой работы с положительными эмоциями и межличностных разногласий ни с кем не имею».

По словам Ревазян, в Комитете гражданской авиации идут очень серьезные процессы реформ и модернизации.

Отметим, что Татевик Ревазян возглавляла сферу с 2018 года.