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Политика

Татевик Ревазян подала в отставку с поста главы Комитета гражданской авиации

Татевик Ревазян (архив)

Татевик Ревазян больше не является главой Комитета гражданской авиации Армении. Об этом она написал на своей странице в Facebook, сообщив, что возвращается в мир бизнеса.

О причинах своей отставки Ревазян написала следующее: «Как всегда, сейчас, полагаю, также будут разного рода сплетни, сдобренные голливудскими мотивами, по поводу причин моей отставки. Я ухожу с этой работы с положительными эмоциями и межличностных разногласий ни с кем не имею».

По словам Ревазян, в Комитете гражданской авиации идут очень серьезные процессы реформ и модернизации.

Отметим, что Татевик Ревазян возглавляла сферу с 2018 года.

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