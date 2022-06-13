Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Культура

Скончался известный актер Рафаэль Котанджян

Рафаэль Котанджян

В возрасте 79 лет скончался известный армянский и советский актёр театра и кино, народный артист Армении Рафаэль Котанджян.

Информацию о кончине актера подтвердили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Рафаэль Котанджян родился 9 сентября 1942 года в Тбилиси (Грузия). В 1946 году его семья переехала в Ереван. Будучи выпускником актерского факультета театрального института Еревана, Котанджян несколько лет проработал в Зангезурском государственном театре им. Ширванзаде. Позже закончил Высшие режиссерские курсы в Москве и работал на ереванском телевидении в Ереване. Играл в труппе Ереванского драматического театра, основанного Рачья Капланяном.

Рафаэль Котанджян снялся в ряде популярных картин, которые принесли ему известность далеко за пределами Армении.

В числе самых известных его работ – роли в фильмах «Сердца трех», «Графиня де Монсоро», «Бриллиантовая рука», «Мужчины», «Пощечина», «Наш двор» и другие.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG