Скончался известный актер Рафаэль Котанджян

Информацию о кончине актера подтвердили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Рафаэль Котанджян родился 9 сентября 1942 года в Тбилиси (Грузия). В 1946 году его семья переехала в Ереван. Будучи выпускником актерского факультета театрального института Еревана, Котанджян несколько лет проработал в Зангезурском государственном театре им. Ширванзаде. Позже закончил Высшие режиссерские курсы в Москве и работал на ереванском телевидении в Ереване. Играл в труппе Ереванского драматического театра, основанного Рачья Капланяном.

Рафаэль Котанджян снялся в ряде популярных картин, которые принесли ему известность далеко за пределами Армении.

В числе самых известных его работ – роли в фильмах «Сердца трех», «Графиня де Монсоро», «Бриллиантовая рука», «Мужчины», «Пощечина», «Наш двор» и другие.