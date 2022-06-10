В Минздраве не согласны с тем, что в стране есть дефицит лекарств

«Лекарство от боли в горле, для голосовых связок. Ни один заменитель не имеет такого же эффекта».

«Была проблема с лекарствами для химиотерапии от рака».

«Для всех, кому оперировали глаза, есть одно лекарство. Мало кто из врачей советует заменяющее лекарство».

«Жидкость для линз. Ее нет нигде».

Некоторые из крупнейших компаний, импортирующих лекарства в Армению, еще несколько месяцев назад сигнализировали о том, что в ближайшее время на рынке возникнут серьезные проблемы - от подорожания до дефицита.

Директор одной из крупнейших компаний-импортеров Ваге Варсамян в беседе с Радио Азатутюн повторил то, что сказал несколько месяцев назад: «Вы увидите, что цены на лекарства вырастут. Во-вторых, лекарства, которые прописаны и нужны вам, вы в аптеках не найдете».

После окончания пандемии коронавируса и войны Минздрав запретил ввоз в Армению незарегистрированных лекарств, что, по мнению импортеров, приведет к подорожанию и дефициту медикаментов.

Однако в Минздраве не согласны с частными компаниями-импортерами. Как несколько месяцев назад, так и сейчас в ведомстве говорят, что дефицита лекарств в стране нет. Бывший и нынешний руководители сферы, Арсен Торосян и Анаит Аванесян, возразили, что только во время пандемии и войны был разрешен ввоз в Армению незарегистрированных лекарств, чтобы в те трудные времена не возник дефицит, а сейчас пандемия и война закончились, и нет необходимости продлевать разрешение, в противном случае, рынок, по их мнению, станет неуправляемым.

Начальник управления лекарственной политики Минздрава Анаит Мкртчян, отвечая на замечания более 50 пользователей, принявших участие в нашем опросе, о том, что некогда доступные лекарства сегодня трудно найти в аптеках, сказала, что, возможно, речь идет о редких препаратах, но даже у них есть заменители.

В противном случае, по словам Мкртчян, специалисты сферы сообщили бы им, что нет жизненно важного ни лекарства, ни заменителя. «Министерство предпринимает шаги для того, чтобы любая фармацевтическая компания обеспечивала доступность лекарств. К нам в министерство поступают очень много обращений от главных специалистов, врачей, медицинских учреждений, и все эти вопросы регулируются», – сказала она.

Армения в основном является страной-импортером лекарств, а не производителем. В прошлом году около 27% препаратов было ввезено из России. Армянские импортеры говорят, что из-за войны с Украиной эта страна пока находится под западными санкциями, и там также возникают проблемы с импортом из-за рубежа.

В прошлом году Армения также импортировала лекарства из Украины – около 4%. Фармацевтические фабрики в этой стране были обстреляны в ходе войны и сегодня не работают. Импортеры лекарств говорят, что такая ситуация также может привести к подорожанию лекарств и возникновению определенного дефицита. Это утверждение в министерстве также опровергают.

Импортеры предлагают министерству вновь разрешить ввоз в Армению незарегистрированных лекарств. Сотрудница одной из аптек, на условии не снимать ее на видеокамеру, сообщила, что в последнее время была проблема с лекарствами, но сейчас она постепенно решается.