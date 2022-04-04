Импортеры лекарств предупреждают об ожидаемых серьезных проблемах

«Вы увидите, что цены на лекарства вырастут, это во-первых. Во-вторых, те лекарства, которые вам прописали и которые вам нужны, вы не найдете в аптеках», - заявляют они.

Директор одной из компаний-импортеров Ваге Варсанян утверждает, что проблема в том, что с 1 января правила игры на рынке изменились. Правительство больше не разрешает импортировать лекарства, которые не зарегистрированы в Армении, что было возможно в последние два года по причине коронавируса и войны. Он говорит, что из-за конкуренции, возникшей в отрасли за эти два года, подешевело около 700 лекарств. Он не принимает контраргумент правительства о том, что от этого сфера станет неуправляемой.

«За эти два года, что мы импортировали, проблем не было, потому что мы привозим в соответствии с требованиями перевозки, как во время прямого импорта от правообладателей, так и во время параллельного импорта. Кроме того, агентство по лекарствам осуществляет контроль, то есть они проводят все экспертизы, они же выдают сертификат. Не было ни одного случая, чтобы министерство не выдало сертификат на ввоз или чтобы была какая-либо проблема», - утверждает Ваге Варсанян.

Министр здравоохранения на это отвечает, что не знает страны, где бы лекарства ввозились и продавались без проверки и контроля, и правительство восполнило этот пробел, имевший место в последние два года.

«Импортеры незарегистрированных лекарств обратились в министерство и сказали: такого-то лекарства нет в Армении, даете ли вы разрешение на импорт? После чего каждое лекарство проходило долгую поверку», - говорит Арсен Торосян, возглавлявший в эти годы ведомство.

По словам бывшего министра, сейчас нет необходимости в таких экстраординарных решениях, нужно руководствоваться буквой закона.

«Кто имеет реальную возможность ввозить хорошие, качественные лекарства, зарегистрированные или параллельным импортом, тот будет на передовых позиция, а не наоборот, как мы видим сейчас, когда по причине этих беспорядочных ввозов некоторые стали лидерами рынка, но представляют себя жертвами. Дефицита у нас не будет, потому что те препараты, которые производятся за пределами России, можно будет ввозить в Армению напрямую, так обычно и было», - замечает Торосян.

Импортеры утверждают, что пик ковида и война позади, но возникла другая чрезвычайная ситуация - война в Украине. Фактически, согласно официальной статистике, Армения примерно одну треть лекарств импортирует из России, у которой сейчас проблемы из-за западных санкций. Среди партнеров на рынке – также Украина, где несколько фармацевтических компаний прекратили свою деятельность. Компании-импортеры предупреждают, что это может создать проблемы и для Армении.

Между тем, министр не разделяет этого опасения: если будут проблемы, импортеры поменяют рынок, в случае необходимости станут импортировать заменитель препарата.

«Импортерам некоторых лекарств нужно поменять рынки импорта, мы вместе над этим работаем. Если в Армении нет зарегистрированного препарата, а пациентам нужен этот препарат, мы с задействованием всех средств разрешаем его ввоз в Республику Армения. Но руководствоваться только доводами, выдвигаемыми импортерами, мы не можем. Если человеку прописывается определенный препарат, например, при хронических заболеваниях, гражданин должен знать, что наличие этого препарата должно быть обеспечено государством на длительный срок, а не так, чтобы лекарства появлялись на нашем рынке и исчезали», - отмечает Анаит Аванесян.

Хотя рынок свободен для импортеров, однако предприниматели утверждают, что, тем не менее, есть пользующиеся преимуществами․ По их словам, представители крупных производителей за счет больших объемов импорта и связей могут работать на более выгодных условиях. По словам импортеров, действующий закон отвечает именно интересам этих компаний.

Чтобы изменить ситуацию, директор другой компании-импортера Гегам Мосинян предлагает компромиссный вариант. Он советует изменить закон, чтобы продажа зарегистрированных в какой-либо стране лекарств стала в Армении разрешенной, независимо от армянской регистрации.

«Если человеку нужно лекарство, этот человек найдет это лекарство, если в Армении его не будет, он закажет его, кто-то, не соблюдая условий, откуда-нибудь его привезет, к тому же испортив лекарство по дороге, снизив его качество, не заплатив государству налог, сделает это неконтролируемым образом. А в случае разрешения лекарство приводит оптовик, причем с выданной Минздравом лицензией на оптовую торговлю. Он обращается в Минздрав за разрешением, получает разрешение, то есть однозначно становится подконтрольным», - говорит Мосинян.

«Это невозможно», - возражает министр здравоохранения Анаит Аванесян, добавляя, что правительство намерено упростить правила параллельного импорта, но только в случае лекарств, зарегистрированных в Армении. Утверждения и предложения импортеров лекарств в министерстве не разделяют. А импортеры лекарств утверждают, что через несколько месяцев будет видно, кто был прав в этом споре.