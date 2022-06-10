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Заявление Лаврова об «упрощенном режиме» можно понимать двояко –аналитик

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава МИД России Сергей Лавров. Ереван. 9 июня 2022 г.

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возобновлении работы путей сообщения между Арменией и Азербайджаном в упрощенном режиме можно понимать двояко.

Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал аналитик по военно-политическим вопросам Арег Кочинян.

«Тема коридора закрыта, или коридор все же будет на суверенной территории Армении, но он будет контролироваться российской, а не армянской стороной», - отметил он.

«Есть две крайности. Одна крайность может быть истолкована так, что вопрос о коридоре фактически полностью закрыт и будет только открытие коммуникаций, пусть даже в упрощенном режиме, в режиме упрощенного таможенного контроля для организации максимально упрощенной работы коммуникаций. Другая крайность — это коридорная логика», — уточнил Кочинян.

По словам аналитика, в том, что коридорная логика обязательно связана с экстерриториальностью, есть «фальшь». «Потому что дороги могут оставаться частью суверенной территории Армении, но фактический контроль этих дорог, таможенный контроль осуществляться не Арменией, и это будет коридор в функциональном смысле, в то время как это будет считается суверенной территорией Республики Армения», - объяснил он.

По мнению Кочиняна, сейчас трудно сказать, на какой из этих крайностей лежит реальность. «Потому что заявление Лаврова может интерпретироваться и так, и этак. Однако геополитические процессы и единственный пункт, который на данный момент существует на бумаге, а это соответствующий пункт заявления от 9 ноября 2020 года, где написано, что контроль будет осуществляться со стороны российских спецслужб, нас больше склоняют в сторону функционального коридора», — подчеркнул аналитик.

Накануне в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном глава МИД России Сергей Лавров, в частности, заявил, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут действовать в упрощенном режиме, но в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Лавров, однако, не уточнил, что означает «упрощенный режим». Его армянский коллега также не затронул этот вопрос.

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