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Спорт

Футбол։ Армении уступила Шотландии в Лиге наций

Сборная Армении по футболу (архивная фотография).

В матче второго тура Лиги наций сборная Армении по футболу в Глазго уступила сборной Шотландии со счетом 0։2.

В составе хозяев поля в первом тайме отличились защитник шотландского «Селтика» Энтони Ралстон и защитник английского «Ноттингем Фореста» Скотт Маккенна.

В другом матче в группе «Е» (1-я группа Лиги «B») сборная Украина в выездном матче переиграла сборную Ирландию со счетом 1:0.

Таким образом, после двух туров сборные Шотландии и Украины, которые провели по одному матчу, возглавляют турнирную таблицу с 3 очка. Сборная Армении также с 3-я очками, но в двух играх, занимает третье место.

Следующий матч сборная Армении сыграет со сборной Украины 11 июня. Из-за военной ситуации в Украине матч состоится в Польше.

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