В сентябре будут созданы более благоприятные условия для продвижения вопроса либерализации визового режима с ЕС

В сентябре будут созданы более благоприятные условия для продвижения вопроса либерализации визового режима с Евросоюзом, заявил в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос, идет ли процесс, предполагающий в обозримом будущем упрощенный визовый режим.

Еще шесть лет назад глава делегации ЕС в Армении заявил, что в ближайшее время Армения и ЕС достигнут визовой либерализации. Это предусмотрено также Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенным Арменией с Евросоюзом в 2017 году. Однако в течение многих лет в вопросе либерализации визового режима не зафиксировано существенного прогресса.

«Европейская сторона заверила, что Еврокомиссия со своей стороны, похоже, готова, и вопрос находится в компетенции стран-членов. В ряде стран-членов прошли парламентские и президентские выборы, и в этот период поднимать этот вопрос было нецелесообразно. Мы постоянно держим этот вопрос в нашей повестке дня с Евросоюзом», - сказал Ованнисян.

Председатель комиссии по европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян решил раскрыть скобки. Одной из причин затягивания вопроса он назвал украинский кризис.

«Это также связано, почему бы и нет, с украинским кризисом. Некоторые государства-члены опасаются, что либерализация визового режима приведет к дальнейшему увеличению нелегальной или легальной иммиграции в их страны. У одной-двух стран есть определенные опасения по этому поводу, а, как вы знаете, для принятия такого решения необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Но, тем не менее, число просителей убежища в Евросоюзе из Армении за последние три года неуклонно сокращается, ежегодно примерно на 30%. Это, думаю, очень существенный аргумент для того, чтобы убедить наших партнеров в том, что каким бы ни было это число из Армении – оставалось бы таким же, снижалось бы или даже немного росло, что, например, мы видим в первые годы в случае стран с либерализованным режимом, в случае Армении это не будет тем числом, которое может вызвать подобные опасения в этих странах. В этом смысле, думаю, мы, парламентарии, а также правительство должны заняться определенным лоббингом, так скажу, должны убедить их в этом», - сказал Егоян.