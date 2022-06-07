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Армения

В сентябре будут созданы более благоприятные условия для продвижения вопроса либерализации визового режима с ЕС

В сентябре будут созданы более благоприятные условия для продвижения вопроса либерализации визового режима с Евросоюзом, заявил в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос, идет ли процесс, предполагающий в обозримом будущем упрощенный визовый режим.

Еще шесть лет назад глава делегации ЕС в Армении заявил, что в ближайшее время Армения и ЕС достигнут визовой либерализации. Это предусмотрено также Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенным Арменией с Евросоюзом в 2017 году. Однако в течение многих лет в вопросе либерализации визового режима не зафиксировано существенного прогресса.

Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян
Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян

«Европейская сторона заверила, что Еврокомиссия со своей стороны, похоже, готова, и вопрос находится в компетенции стран-членов. В ряде стран-членов прошли парламентские и президентские выборы, и в этот период поднимать этот вопрос было нецелесообразно. Мы постоянно держим этот вопрос в нашей повестке дня с Евросоюзом», - сказал Ованнисян.

Председатель комиссии по европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян решил раскрыть скобки. Одной из причин затягивания вопроса он назвал украинский кризис.

Председатель комиссии по евроинтеграции Национального собрания РА Арман Егоян
Председатель комиссии по евроинтеграции Национального собрания РА Арман Егоян

«Это также связано, почему бы и нет, с украинским кризисом. Некоторые государства-члены опасаются, что либерализация визового режима приведет к дальнейшему увеличению нелегальной или легальной иммиграции в их страны. У одной-двух стран есть определенные опасения по этому поводу, а, как вы знаете, для принятия такого решения необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Но, тем не менее, число просителей убежища в Евросоюзе из Армении за последние три года неуклонно сокращается, ежегодно примерно на 30%. Это, думаю, очень существенный аргумент для того, чтобы убедить наших партнеров в том, что каким бы ни было это число из Армении – оставалось бы таким же, снижалось бы или даже немного росло, что, например, мы видим в первые годы в случае стран с либерализованным режимом, в случае Армении это не будет тем числом, которое может вызвать подобные опасения в этих странах. В этом смысле, думаю, мы, парламентарии, а также правительство должны заняться определенным лоббингом, так скажу, должны убедить их в этом», - сказал Егоян.

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