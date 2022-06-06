Замминистра не отрицает возможности изменения сроков перехода к системе всеобъемлющего медицинского страхования

Хотя Минфин еще не дал окончательного заключения по проекту Минздрава, однако в беседе с Радио Азатутюн министр финансов Тигран Хачатрян намекнул, что процесс должен быть постепенным, реформы должны проводиться в правильной последовательности, чтобы с учетом бюджетных возможностей не было потрясений.

Министр сообщил, что в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год в сфере здравоохранения предусмотрены расходы в размере 130-140 млрд драмов, между тем в Минздраве обсуждения шли вокруг суммы в 350 млрд драмов.

«То есть, это 2,5-кратное увеличение не может произойти за год. Мы попросили коллег представить план действий, как они могут в ближайшие годы, постоянно и последовательно увеличивая объемы финансирования, идти другим путем реформ. То есть, давайте каждый год что-то добавлять к тому, что у нас есть, чтобы через три года, через пять лет у нас были те реформы, которые наши партнеры видят как важную цель развития сферы», - подчеркнул Хачатрян.

«Если это системная проблема, невозможно решать проблемы понемногу, выделяя небольшие суммы, надо действовать системно», - сказала замминистра здравоохранения Лена Нанушян.

Замглавы Минздрава, представившая в начале года некоторые подробности о проекте, даже привела тогда предварительные цифры, согласно которым на обязательное медицинское страхование из зарплаты будет удерживаться 6% (3% будет выплачивать работодатель, 3% - работник).

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн она не отрицала возможности изменения сроков. Возможно, в результате обсуждения с ответственными за финансовую сферу правительства они примут поэтапный вариант, отметила Нанушян. О том, что это означает, замминистра пока не раскрыла скобки.

«Но когда мы говорим «запуск», мы не имеем в виду, что вся система будет внедрена сразу с 2023 года и начнет действовать. Все зависит от того, как будет приниматься решение о поэтапности, но я не думаю, что в следующем году будет проблема с налогами, потому что после принятия решения, всей концепции, должна быть обеспечена база внесения изменений в закон. Возможно, также должно быть выделено финансирование из госбюджета, возможно, должно быть внедрено добровольное страхование. Есть страны, которые уже исторически пошли по этому пути, и мы пытаемся путем сопоставления найти оптимальный вариант, сопоставляя также с нашим опытом, что из этого заработает в нашей стране», - сказала замминистра здравоохранения.