В следующем году в Армении планируется внедрить систему всеобъемлющего медицинского страхования

Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян сегодня заявила, что проект уже разработан и ожидает оценки правительства. Это будет обязательное медицинское страхование, по проекту из зарплаты будет удерживаться 6% - 3% будет оплачивать работодатель, 3% - работник.

«Эти расчеты сделаны на основании того пакета, который предлагается, пакет довольно всеобъемлющий, на 90-95% включает в себя все услуги», - сказала она.

Все сменявшие друг друга власти Армении годами говорили об обязательном медицинском страховании, однако практических шагов до сих пор сделано не было. Среди заболеваний, включенных в проект на данный момент, онкология, сердечно-сосудистые проблемы, трансплантация органов, операции, не требующие вмешательства новейших технологий, по предварительным расчетам, также некоторые стоматологические услуги, но не дорогостоящие.

«Лечение двух зубов, протезирование, удаление зуба, все остальные услуги не входят в пакет, установка имплантов, конечно, в пакет не включена. Мы также рассчитали пакет лекарств при различных хронических заболеваниях, которые часто используются в первичном звене здравоохранения», - сказала Нанушян.

Ответственные за сферу здравоохранения считают, что эта система будет содействовать профилактике заболеваний, они подчеркивают, что сегодня многие люди по финансовым причинам не обращаются к врачу, иногда это стоит им жизни.

Во избежание рисков это нужно делать поэтапно - Мелик-Нубарян

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян хотя и приветствует внедрение этой системы, но подчеркивает, что во избежание рисков это нужно делать поэтапно. По утверждению специалиста, есть риски и здравоохранительные, и социально-экономические.

Он отмечает важность реформирования и контроля за оказываемыми услугами – то, что, согласно исследованиям специалиста, сегодня не осуществляется должным образом.

«Необходимо провести субреформу оказания общих услуг, и здесь я хочу выделить и сделать акцент на первичной охране здоровья, следует переопределить непосредственную амбулаторную работу в поликлиниках и сделать ее проактивной, чтобы мы не создавали дополнительную нагрузку в дальнейшем на этот страховой фонд и люди не госпитализировались и не проходили необоснованные обследования», - сказал Мелик-Нубарян.

Система страхования связана с доходами людей, поэтому должен быть экономический рост, а ухудшение макроэкономической ситуации может вызвать серьезные проблемы. Есть также проблема безработных, поскольку если они не будут включены в систему, то вся нагрузка ляжет на 600 тысяч налогоплательщиков. Есть фискальные риски - насколько государство сможет раскрывать доходы людей и собирать отчисления. «Есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. В конце концов, у нас есть также теневая экономика. И здесь важно, чтобы были проведены реформы в фискальной сфере», - отметил специалист.

В таком случае не скоропалительно ли сегодня говорить об обязательном страховании, пока не решен ряд вопросов? В Минздраве пока нет четкого ответа, там ждут обсуждений. Между тем, бывший министр здравоохранения, Арсен Торосян, являющийся фактическим инициатором этой системы, вчера в эфире Радио Азатутюн высказал мнение, что поспешность может привести к лишним проблемам.

Ранее в беседах с Радио Азатутюн разные врачи и эксперты утверждали, что надо сначала сформировать сильную систему здравоохранения и только потом говорить о преимуществах страховой системы, тем более, что сегодня также немало нареканий на уже действующие государственные соцпакеты.

«Они делают все, чтобы ты не мог воспользоваться этим соцпакетом. Я только раз в год прохожу обязательную проверку, и соцпакет активируется. Один раз я должен был удалить родинки, но мне сказали: нет, раз без наркоза, значит не компенсируем. Я пошел и сказал: делайте под наркозом, но мне сказали: нет, удаление родинок не компенсируется. Все было напрасно», - сказал наш собеседник, работающий в государственной системе и не пожелавший представиться.

Отметим, что на сегодняшний день немало организаций пользуются услугами частными страховых компаний, это в основном ИТ-компании и международные организации. Согласно проекту, они также будут обязаны воспользоваться государственным медицинским страхованием.