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Политика

Сторонники армянской оппозиции окружили здание правительства в Ереване

Сторонники оппозиции заблокировали здание правительства в Ереване. 3 июня 2022 г.

Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по нагорно-карабахскому вопросу, сегодня после недолгого митинга на площади Франции двинулись к зданию правительства в центре Еревана, перекрыв входы и выходы в здание.

По словам лидеров протестного движения, все входы и выходы в центральное здание правительства на данный момент перекрыты.

Полиция выставила оцепление около центрального входа в здание правительства Армении в Ереване. 3 июня 2022 г.
Полиция выставила оцепление около центрального входа в здание правительства Армении в Ереване. 3 июня 2022 г.

Оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян объявил на площади Франции, что они идут к зданию правительства, потому что сегодня день водораздела в плане понимания того, «кто с народом, а кто против».

Он напомнил, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» сегодня не явились в парламент, вследствие чего из-за отсутствия кворума не было проведено внеочередное заседание парламента.

В повестке дня заседания, инициированного двумя оппозиционными фракциями Национального собрания, «Айастан» и «Честь имею», был один вопрос – проект заявления НС в связи с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями.

Ишхан Сагателян заявил, что, поскольку парламентом фактически управляет исполнительный орган, то они будут предъявлять свои требования непосредственно перед зданием правительства.

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