Сторонники армянской оппозиции окружили здание правительства в Ереване

По словам лидеров протестного движения, все входы и выходы в центральное здание правительства на данный момент перекрыты.

Оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян объявил на площади Франции, что они идут к зданию правительства, потому что сегодня день водораздела в плане понимания того, «кто с народом, а кто против».

Он напомнил, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» сегодня не явились в парламент, вследствие чего из-за отсутствия кворума не было проведено внеочередное заседание парламента.

В повестке дня заседания, инициированного двумя оппозиционными фракциями Национального собрания, «Айастан» и «Честь имею», был один вопрос – проект заявления НС в связи с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями.

Ишхан Сагателян заявил, что, поскольку парламентом фактически управляет исполнительный орган, то они будут предъявлять свои требования непосредственно перед зданием правительства.