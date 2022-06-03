В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев

«Мы считаем, что численность российского контингента необходимо увеличить, как и расширить его полномочия», - сказал Бегларян, согласно российскому новостному агентству.

Причиной этому он назвал тот факт, что линия соприкосновения сторон после войны в Карабахе увеличилась почти в 2,5 раза.

Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в провоцировании ряда инцидентов на границе, в том числе в марте текущего года. В Баку тогда отвергали обвинения во нарушении линии соприкосновения и обвиняли противоположную сторону в попытках диверсий.

По итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, которое остановило полуторамесячную войну в Нагорном Карабахе, в регион был введен российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для мониторинга соблюдения условий прекращения огня был также создан совместный российско-турецкий центр, действующий на подконтрольной Азербайджану территории. Российские миротворческие силы были развернуты на 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.