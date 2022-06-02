Президент Ирана подчеркивает, что армяно-азербайджанские проблемы должны решаться с соблюдением международных границ стран

Как сообщает официальный сайт президента Исламской Республики Иран, в ходе вчерашнего телефонного разговора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Ибрахимом Раиси последний отметил: «Иран подчеркивает необходимость сохранения международных границ в регионе и уважения суверенитета стран. Мы надеемся, что оставшиеся вопросы [в переговорах между Арменией и Азербайджаном] будут решены мирным путем, при соблюдении суверенитета и территориальной целостности двух стран, в соответствии с принципами международного права, а также с учетом прав и безопасности всех народов в кавказском регионе».

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян, по сообщению армянской стороны, проинформировал президента Ирана о недавней встрече с президентом Азербайджана и председателем Европейского совета в Брюсселе. Собеседники обменялись мнениями, в частности, об открытии региональных коммуникаций, начале процесса делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, урегулировании нагорно-карабахского конфликта, перспективах нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

На фоне периодически звучащих из Азербайджана и Турции заявлений о «Зангезурском коридоре» Иран не впервые на столь высоком уровне заявляет о нерушимости международных границ стран региона. В ходе телефонного разговора Пашинян-Раиси в январе этого года президент Ирана подчеркнул, что Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми ее территориями и всеми проходящими по ее территории дорогами.

В октябре прошлого года на фоне некоторой напряженности в ирано-азербайджанских отношениях Тегеран провел один из другим два крупномасштабных военных учения на границе с Азербайджаном, хотя в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, а также после ее окончания высокопоставленные иранские чиновники приветствовали восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Сохранение границы с Арменией важно для Тегерана - Кешишян

Главный редактор тегеранской газеты «Аракс» Мовсес Кешишян по видеосвязи сегодня сообщил Радио Азатутюн, что подобное заявление на уровне президента Ирана свидетельствует о том, насколько важно для Тегерана сохранение границы с Арменией. С другой стороны, в интересах Армении добиться более широкой вовлеченности Ирана в дела Южного Кавказа.

Кешишян отметил, что заявления о неизменности и признании границ Армении делались иранской стороной неоднократно, не только на уровне президента, но и, в частности, два дня назад во время встречи посла Армении в Тегеране Арсена Авакяна с директором департамента внешних отношений парламента Ирана, на которой также было заявлено о том, что это важно для Ирана.

Пашинян приветствовал скорейшее проведение в Тегеране саммита в формате «3+3»

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури на днях в ходе брифинга с журналистами, представляя позицию Тегерана, заявил, что региональные коммуникации могут быть открыты при соблюдении международно признанных границ стран, а также сообщил, что начаты работы по основанию иранского консульства в Капане.

«Работы [по открытию иранского консульства в Капане] начаты, но мы еще не приобрели соответствующую территорию. Армянская и иранская стороны договорились по этому вопросу на государственном уровне. Граничащие с Ираном регионы Армении могут иметь очень тесное сотрудничество с сопредельными провинциями Ирана, например, с Западным Атрпатаканом. Очевидно, что сотрудничество двух соседних государств может иметь большие преимущества», - заявил посол.

Посол также выразил надежду, что в ближайшее время Иран и Армения договорятся о так называемом газовом свопе. Вопрос двустороннего энергетического сотрудничества обсуждался также в ходе телефонного разговора Пашинян-Раиси.

Кстати, по сообщению иранской стороны, премьер-министр Армении приветствовал скорейшее проведение в Тегеране саммита в формате «3+3», куда входят три страны Южного Кавказа и три соседние державы - Россия, Турция и Иран. На сайте премьер-министра Армении об этом не упоминается.