Пути сообщения в регионе могут быть открыты при соблюдении признанных границ стран – посол Ирана в Армении

Сегодня на брифинге с журналистами посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури заявил, что Тегеран поддерживает разблокировку в регионе.

«К счастью, встречи трехсторонних специализированных групп Армении, России и Азербайджана дают хорошие результаты. Насколько нам известно из СМИ, некоторые недоразумения улаживаются. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали международно признанные законы и правила, а переговоры были конструктивными. Регион готов развиваться в разных направлениях, это может быть в результате продуктивных переговоров между этими странами. Вполне естественно, что, соблюдая международно признанные границы, можно открыть эти дороги и создавать связи. Все это должно происходить с соблюдением международно признанных границ стран. Иран поддержит все вопросы, которые соответствуют международно признанным правилам и законам», — сказал посол.

На днях на армяно-азербайджанской границе в районе Ерасха состоялась встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Чиновники возглавляют комиссии по делимитации границы и разблокированию в регионе. В работе последней также участвует вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук.

На прошлой неделе в офисе Мгера Григоряна Радио Азатутюн сообщили, что правительство надеется в ближайшее время подписать документы с Азербайджаном и Ираном о возобновлении работы железной дороги.

Вчера глава МИД Азербайджана сообщил без четких подробностей, что в ближайшее время будет представлен конкретный документ о возобновлении регионального сообщения.

Сегодня на брифинге с журналистами посол Зохури также сообщил, что начата работа по созданию консульства Ирана в городе Капан Сюникской области Армении. «Работы [по открытию иранского консульства в Капане] начаты, но мы еще не приобрели соответствующую территорию. Армянская и иранская стороны договорились по этому вопросу на государственном уровне. Граничащие с Ираном регионы Армении могут иметь очень тесное сотрудничество с сопредельными провинциями Ирана, например, с Западным Атрпатаканом. Очевидно, что сотрудничество двух соседних государств может иметь большие преимущества», - заявил посол.

Еще одно примечательное заявление иранского посла касалось предстоящей договоренности между Ереваном и Тегераном о так называемом газовом свопе.

«Около двух недель назад мы провели в Ереване 17-е армяно-иранское межправительственное экономическое совещание. Одной из важных тем, обсуждавшихся на этом совещании, является сотрудничество в сфере энергетики. Часть сотрудничества касается газового свопа. Недавний визит министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна в Иран имел очень хорошие результаты. Вероятно, в ближайшее время у нас будет сотрудничество в виде свопа между Ираном и Арменией», - отметил посол, не сообщая других подробностей.

Принимая Саносяна в Тегеране на прошлой неделе, министр нефти Ирана Джавад Овджи, по сообщению иранского информационного агентства Shana, заявил, что Иран готов к сделке по газовому свопу, предоставляя свои трубопроводы для получения газа из Туркменистана и передачи такого же количества иранского газа в Армению.

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении пообещало Радио Азатутюн позже прокомментировать, насколько предметными являются эти переговоры.

Около двух недель назад, после заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян сообщил Радио Азатутюн, что достигнута договоренность с Ираном о продлении соглашения «газ в обмен на электроэнергию» до 2030 года и увеличении в рамках этого соглашения объема импорта иранского природного газа до 600 млн кубометров в год. В настоящее время этот объем составляет 365 миллионов кубометров.