«Пора увеличивать число палаток» - Ишхан Сагателян

Несмотря на заявление правящей фракции о том, что она не примет участия во внеочередном заседании, созванном оппозиционными фракциями «Айастан» и «Честь имею», завтра оппозиция все равно с площади Франции пойдет в парламент.

Вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сказал, что они пойдут в парламент и зафиксируют тот факт, что власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не заинтересована в повестке безопасности государства.

«То есть, мы представили те важные, главные принципы, красные линии, отклонение от которых означает потерю Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], выселение армян, и вообще ставится вопрос о существовании государственности Армении. А они сбежали с этого заседания», - заявил Сагателян.

Оппозиция сегодня не планирует проведение акций неповиновения, шествий и митингов. Вчерашнее шествие было праздничным, посвященным Дню защиты детей. В нем участвовали только дети и женщины. Почему оппозиция приостановила свои акции? Временный ли это перерыв или они продолжат протесты, как в прошлом месяце?

Отвечая на эти вопросы, Сагателян сказал: «У нас совершенно нет проблем с тем, чтобы говорить о тайм-ауте или идти по этому пути, для этого нет ни оснований, ни причин. За 30 дней борьба не пошла на убыль, не сошла на нет, а наоборот, митинг 28 мая, а также то, что имело место в Арцахе, доказывает обратное».

«Проблема и главный вопрос, который волнует наших граждан, заключается в следующем: хорошо, как мы собираемся добиться смены власти? Для этого есть один путь, не нужно изобретать велосипед, акции неповиновения, протесты должны достичь такого уровня и масштаба, чтобы действующая власть больше не могла грубой полицейской силой удерживать свою власть», - отметил Сагателян.

Те, кто говорят, что пора убирать палатки, ошибаются, сказал лидер движения. «Пора увеличивать число палаток, и всем тем, у кого уже есть подготовленные тексты, которые ищут виновных, если движение провалится и т. д., я им скажу, что их ждет глубокое разочарование», - заявил оппозиционер.

Вчера лидеры движения «Сопротивление» встретились с пятнадцатью внепарламентскими партиями и обсудили с ними повестку дня внеочередного заседания по армяно-азербайджанскому и армяно-турецкому вопросам. Эти партии поддерживают их повестку дня, утверждает Ишхан Сагателян. «Подавляющее большинство внепарламентских сил Армении поддерживают наше требование», - сказал он.

Оппозиционные фракции предлагают созвать внеочередное заседание и принять заявление о том, что Нагорный Карабах ни в коем случае не может быть в составе Азербайджана. Они также предлагают Национальному собранию заявить, что предварительным условием для демаркации границы с Азербайджаном является возвращение армянских военнопленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении. Согласно предлагаемому оппозицией проекту заявления, в результате демаркации исключается нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе армяно-турецкого примирения - любое соглашение, которое поставит под сомнение Геноцид армян.

Массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении пойти на односторонние уступки и подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха. ​

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.